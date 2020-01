Kobe Bryant: Informe de la Policía dice que ocho personas más murieron en el accidente

Un total de nueve personas murieron este domingo en el accidente de un helicóptero que costó la vida de la leyenda del básquetbol Kobe Bryant y su hija Gianna Maria, en Calabasas, en el sur de California, anunció el alguacil del condado de Los Ángeles.

En fotos: Las imágenes del accidente donde murió Kobe Bryant



"No ha habido supervivientes... Habían nueve personas a bordo del avión, el piloto y ocho personas más", dijo Alex Villanueva en una rueda de prensa.



En un principio, los primeros informes confirmados por las autoridades locales indicaban que cinco personas se encontraban a bordo del helicóptero cuando se estrelló en condiciones de neblina en el noroeste de Los Ángeles.

Policía no oficializa que sea Kobe Bryant, por 'respeto'

Al parecer, son ocho ocupantes más el piloto, pero se ha negado a dar información sobre las identidades de los fallecidos, por lo que no se ha podido dar oficialidad a la muerte del baloncestista y de su hija y del resto de pasajeros.



“Seguimos trabajando e investigando y hasta que no procedamos a la identificación no podremos dar nombres, tenemos que respetar a las familias”, ha comentado Alex Villanueva.

Por su lado, el jefe de bomberos de la ciudad californiana, Daryl Osby, ha comentado que “hemos llegado al lugar del suceso junto con los servicios médicos por si encontrábamos algún superviviente, pero nos hemos topado con un helicóptero destrozado y todos los ocupantes muertos”.