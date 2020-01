Kobe Bryant conoció a Messi gracias a Ronaldinho: ''Este va a ser el mejor de todos los tiempos''

La muerte de Kobe Bryant tras sufrir un accidente aéreo ha dejado un gran vacío en el deporte y las muestras de cariño hacia la leyenda de la NBA no se hicieron esperar.

'Mamba Negra' era un fiel aficionado del Barcelona, que incluso tuvo la oportunidad de presenciar un par de entrenamientos, conociendo a Ronaldinho, con quien forjó una enorme amistad.

Fue el propio exfutbolista quien le presentó a Lionel Messi, cuando el argentino todavía no debutaba oficialmente con la primera plantilla azulgrana.

El propio Kobe contó hace unos años cómo conoció al actual capitán del Barcelona, gracias a su amigo 'Dinho'.

''Hace varios años, el Barça vino a Los Angeles de pretemporada. Yo estaba hablando con Ronaldinho, que era un gran amigo mío, y me dijo: 'Kobe, mirá te voy a presentar al que va a ser el jugador más grande de todos los tiempos'. Y yo le dije '¿Cómo? Pero si tú eres el mejor del mundo'. Pero él me contestó: 'No, no. Este va a ser el mejor'. Ese chico era Messi, que tenía solo 17 años'', dijo Bryant, mientras intentaba hablar un poco de español.

Despedida de Ronaldinho

Tras conocer el desceso del exjugador de los Lakers, Ronaldinho Gaúcho expresó su tristeza a través de su cuenta oficial de Twitter.

''Descanse en paz, mi amigo'', fue el mensaje del astro brasileño, agregando una foto donde salen compartiendo juntos.