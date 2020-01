Pastor pide 50 millones de dólares para 'revivir' a Kobe Bryant y a su hija

La trágica muerte de Kobe Bryant, su hija Gianna Maria y otras siete personas, ha causado conmoción en Estados Unidos y el mundo entero, pues es uno de los máximos exponentes en la historia de la NBA.

Este tipo de impactantes eventos se presta además para mucha polémica y es lo que ha generado Nigel Gaisie, un pastor africano nacido en Ghana que se ha ofrecido para revivir a Kobe pero a cambio de una gran cantidad de dinero.

FOTOS: EL HELICÓPTERO ESTRELLADO QUE TRANSPORTABA A KOBE

“El Señor me llevó al mundo de los espíritus, y he visto caer a un gran hombre, al cual América llora. Luego, el Señor me dio instrucciones de anunciarle a la familia de este, a la embajada estadounidense en Ghana y al mundo entero, que Él, el Señor, no ha sancionado su muerte”, expresó Gaisie en declaraciones emitidas por el diario The Standard.

El pastor agregó: “Cuéntale a la familia de este hombre y al mundo entero, que si acuerdan pagar mis diezmos y ofrendas, te usaré como un recipiente para resucitarlo a él y su hija”.

VIDEO: LA CANCIÓN DE BAD BUNNY A KOBE

El periódico impreso keniata afirmó que según este pastor, revivir al exjugador de Los Ángeles Lakers tiene un precio de “500 millones de dólares”, pero que si la familia acepta darle el 10 % (50 millones de dólares), él lo resucitará sin ningún problema algo que ha generado tremenda polémica.

Las autoridades forenses de Estados Unidos lograron identificar el martes los cadáveres de Kobe Bryant, Ara Zobayan (piloto), John Altobelli y Sarah Chester.

SIN SISTEMA DE PROXIMIDAD



El helicóptero en el que viajaba Kobe no estaba equipado con un software vital que alerta a los pilotos cuando el aparato está demasiado cerca del suelo, dijeron las autoridades.

El sistema de alerta y conocimiento del terreno (TAS, por sus siglas en inglés), que es diseñado para enviar una advertencia cuando una colisión parece inminente, no se había instalado en el helicóptero Sikorsky S-76 de Bryant, dijo Jennifer Homendy de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

"Ciertamente, el TAS podría haber ayudado", dijo Homendy según NBC News, agregando que no pudo concluir que su uso hubiera evitado el accidente.

El sistema de advertencia no es obligatorio en los helicópteros bajo las regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA), a pesar de que la NTSB recomienda que se aplique en todos los helicópteros con seis o más asientos de pasajeros, luego de un accidente en 2004.