Pastor demandará a la NFL por el "show porno" de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl   

El show del Super Bowl LIV ha sido considerado como uno de los mejores de toda la historia, lo protagonizaron las latinas Shakira y Jennifer López, ellas encendieron los ánimos de los miles de espectadores que estaban en el estadio y a millones que las veían por televisión.

Sin embargo, un pastor cristiano, no se la pasó tan bien durante el show de mediotiempo del partido entre Chiefs y 49ers. Hablamos de Dave Daubenmire, este señor ha anunciado que demandará a la NFL por el evento que realizaron las cantantes.



Este activista pedirá la suma de 867.000 millones de dólares, según él porque el espectáculo de Shakira y JLO le causó daños morales, además, de ser discriminatorio para la comunidad cristiana.

El es Dave Daubenmire, el pastor que demandará a la NFL por el 'show porno' de Shakira y Jennifer López.



Su versión es que las artistas hicieron bailes y movimientos provocativos, algo 'pornográfico' a su entender, agregó que también aparecieron con poca ropa.



"Creo que deberíamos sentarnos en juzgado y presentar esto como evidencia de cómo quien sea (que participe en el espectáculo del descanso del Super Bowl) me impide entrar al reino de los Cielos", declaró.

EL MENSAJE COMPLETO DEL PASTOR DAVE DAUBENMIRE

"La NFL bombeó pornografía a nuestros hogares. No nos dijeron que iban a hacerlo. No pusieron ninguna advertencia en la pantalla antes de que J-Lo comenzara su acto de club de striptease. Se violaron las conciencias de millones de niños inocentes. sin previo aviso. Nos volvimos a mirar la piel de cerdo y, como bonificación, conseguimos un viaje al corral de cerdos. Corrompieron la santidad de nuestros hogares sin nuestra aprobación.

¿Podría J-Lo salirse con la suya en una escuela primaria pública? ¿Qué les da el derecho de bombear esas aguas residuales a nuestras casas y violar la santidad sin previo aviso? No sé qué ley violaron ... obscenidad ... proxenetismo ... corrupción de un menor ... pero encontremos uno. Demandemos a todos. Vayamos por la garganta.



Este no es un problema de libertad de expresión. J-Lo y aquí un grupo de exhibicionistas no tienen derecho a entrar a mi casa sin ser invitados. Ellos bombearon videos lascivos a nuestras casas sin la debida notificación. No hubo oportunidad de proteger los ojos jóvenes reunidos alrededor el tubo familiar. Fui a un partido de fútbol y estalló una orgía".



Este señor está buscando un abogado que le lleve el caso de su demanda a la NFL por el show de mediotiempo que protagonizaron Shakira y Jennifer López en el Super Bowl que ganaron los Chiefs de Kansas City.