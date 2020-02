Donald Trump y el tuit que tuvo que borrar por tremendo error luego del Super Bowl 2020

Los Chiefs de Kansas City se coronaron campeones de la NFL 50 años después en el Super Bowl tras vencer a los San Francisco 49ers (31-20) en una gran remontada.

Te puede interesar: Alex Rodríguez, pareja de Jennifer López, se vuele 'loco' en el show de medio tiempo del Super Bowl



Patrick Mahomes, quarterback del equipo, fue elegido como el MVP de la final y recibió muchas felicitaciones tras conseguir el título del Super Bowl 2020.



Tras finalizar el partido, muchos quisieron mandar un mensaje de alegría al nuevo campeón, el conjunto que dirije Andy Reid, uno de ellos fue el presidente de los Estados Unidos, el polémico Donald Trump.



El máximo mandatario escribió desde su cuenta de Twitter: “Congratulations to the Kansas City Chiefs on a great game, and a fantastic comeback, under immense pressure. You represented the Great State of Kansas and, in fact, the entire USA, so very well. Our Coutry is proud of you!” (Felicidades a los Kansas City Chiefs después de un gran partido, una fantástica remontada, bajo una enorme presión. Han representado muy bien al grandioso Estado de Kansas y a todos los Estados Unidos. ¡Nuestro país está orgulloso de usted!”.

Este fue el tuit de Donald Trump donde cometió error luego del Super Bowl.

EL ERROR EN EL MENSAJE DE TRUMP

Ese tuit que envió el presidente Donald Trump fue borrado de manera rápida ya que cometió un grave error en sus palabras y que no pasó desapercibido por sus detractores.



Los Chiefs no forman parte del “grandioso Estado de Kansas”, sino del Estado de Missouri. El mandatario estadounidense tuvo que eliminar el mensaje y escribir uno nuevo sin ese detalle.



"Felicitaciones a los Chiefs de Kansas City por un gran juego y un fantástico regreso bajo una inmensa presión. Estamos orgullosos de ustedes y del Gran Estado de Missouri. ¡Son verdaderos campeones!", corrigió Trump.