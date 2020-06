"Fui acosado sexualmente y me violaron", basquetbolista Lonnie Walker reveló abusos en su niñez

El basquetbolista de San Antonio Spurs, Lonnie Walker, sorprendió al haberse cortado el pelo en las redes sociales, sin embargo todo parecía una simple curiosidad. Sin embargo, al momento de compartir el video en sus redes sociales, reveló que lo hizo para romper con su pasado tras haber sido víctima de abusos sexuales cuando era un niño.

"La verdad es que empecé a dejarme crecer el pelo a los nueve años. Era como un camuflaje para mí. Ese verano estuve con muchos familiares. Fui acosado sexualmente, me violaron y abusaron de mí. Acabé acostumbrándome porque, a esa edad, ni siquiera sabes qué es eso. Yo era un niño inocente que no sabía nada del mundo real y empecé a pensar que mi pelo era algo que podía controlar. Lo que podía manipular para ser yo y eso me daba confianza", comenzó narrando el escolta de 21 años en el posteo que publicó en su cuenta personal de Instagram.

"Con la pandemia empecé a mirarme de verdad en el espejo y a ver quién soy, incluso encerrado. Para no alargarme, he encontrado paz y felicidad en este viaje, gracias a Dios. Perdono a todos, incluso a aquellos que no se lo merecen. ¿Por qué? Porque era un peso muerto con el que cargaba. Este corte de pelo es mucho más que eso. Mi pelo era una máscara con la que ocultaba las inseguridades que sentía en un mundo para el que no estaba preparado. Pero ahora estoy mejor que nunca. He mudado de piel en lo mental, en lo emocional, en lo físico y espiritual. La vida siempre va a ser dura, tenés que jugar con las cartas que te tocan e intentar acabar con la mano ganadora. Mientras, lo demás no son derrotas sino lecciones", sostuvo Walker en su publicación.

Tras haber sido seleccionado por San Antonio en el puesto 18 del Draft de 2018, Walker sufrió una dura lesión de meniscos en su primer año con la franquicia y no pudo debutar sino hasta enero de 2019. En esta temporada, que se reanudará a finales de julio, el escolta lleva promediados 5,6 puntos y 2,2 rebotes en los 53 partidos que disputó hasta ahora.