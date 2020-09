Teófimo López advierte a Lomachenko: "No se pierdan mi KO, vamos por todos los títulos"

En un video que subió la cuenta de oficial Top Rank en español a Twitter, el hondureño Teófimo López tiró un dardo respecto a su enfrentamiento contra Lomachenko, mencionando que “será un KO que no deben perderselo, y que van por todos los títulos”.



Se confirma la pelea entre Teófimo López y Vasyl Lomachenko



El combate del año en el boxeo finalmente se hizo oficial. El sábado 17 de octubre en el MGM Gran Hotel and Casino en Las Vegas, un veterano del juego y un poco de sangre joven, pelearán para ser coronado como el rey del peso ligero.



El campeón de la AMB, CMBy OMG, Vasyl Lomachenko, enfrentará a el campeón FIB, el hondureño Teófimo López, en un duelo que levanta las pasiones de los fanáticos de este deporte alrededor del mundo.



“Lomachenko-López es la mejor pelea que se puede hacer en el boxeo, ellos exigieron la pelea y estamos contentos de haber podido hacerla realidad. Vasyl nunca ha retrocedido ante un reto desde que se convirtió en profesional, y Teófimo es un joven campeón intrépido que se atreve a ser grande. Esto tiene todos los ingredientes de un clásico del boxeo moderno", dijo Bob Arum, el legendario promotor de Top Rank.



Sin duda será un choque emocionante, y es que el hondureño Teófimo López no deja de hacer énfasis en su hambre de victoria, asegurando que confía plenamente en vencer a Lomachenko, esto debido a que Teó tiene más duelos con victorias por KO (12 de 15) y se mantiene invicto desde que se convirtió en profesional.

“Soy el tipo de luchador llevo la pelea hacia el oponente, soy muy bueno y siento que no solo soy muy bueno en peso ligero, si no que más. Como dije, es un gran peleador, tiene muchos logros y todos sus elogios este tipo, es muy talentoso al igual que yo. ¿Sabes a lo que me refiero? Yo estoy 15-0 con 12 nocauts, así que sin duda seré campeón mundial de peso ligero, esto es todo o nada” declaró Teófimo días atras.



Además, el hondureño opinó que Lomachenko pertenece al peso pluma y al peso ligero junior, a lo que él planea enviarlo allí de acorde a la pelea de 12 asaltos en octubre. “Este tipo, está mejor en 130 lb o 126 lb. Me aseguraré de que cuando lo enfrente, su peso sea de 130”, dijo.



En otra parte, el manager del boxeador ucraniano, Eglis Klimas, considera que “nadie ha visto a Lomachenko al 100 por ciento en el ring, y si Teófimo puede empujar al menos a Loma a un 80%, significa que Teó es el mejor oponente que él haya enfrentado en su carrera”.



Debido a todo lo que Teófimo ha dicho sobre su próximo rival en los últimos dos años, lograría que Loma libere la bestia que lleva por dentro, esto tras colmar la paciencia del actual rey del peso ligero. La gran calidad de estos boxeadores promete que será un combate excepcional, a la cual se le ha añadido un poco de salsa extra para calentar lo que se viene.



El nacido en Brooklyn, cree que los que han sido derrotados por Lomachenko es porque le respetaron demasiado, dejándolo hacer lo que él quisiera. El hondureño recalca que en este combate todo será diferente, ya que considera que toda pelea debe ganarse.

“La cosa es que muchos luchadores respetan demasiado a este hombre. Yo siempre estoy en la lucha, no respeto a ningún hombre una vez que estoy en el ring, y eso es lo que haré con Loma. Siempre salgo con todo y a hacer lo que se debe cada vez que enfrento a un peleador, no habrá excepción esta vez”, dijo López, el campeón mundial de FIB.