Teófimo López y Vasyl Lomachenko calientan el combate con candente cruce de palabras

Ya es oficial. La pelea entre el hondureño Teófimo López, campeón de la FIB, conta Varsyl Lomanchenko, campeón de la AMB y la OMB, se verán las caras el sábado 17 de octubre en Las Vegas.

Ambos pugilistas firmaron los contratos. El combate tendrá lugar en el MGM Gran Hotel and Casino de Las Vegas, Nevada.

Tras estampar la rúbrica, ambos boxeadores calentaron la pelea con un cruce de palabras.

Lomachenko lo tilda de "hablador" y Teófimo lo trata de "diva"

Lomachanko dijo que Teófimo es bueno hablando y que se comerá sus palabras y sus golpes.

"Teófimo López puede hablar todo lo que quiera. Es muy bueno hablando. No ha hecho nada más que decir mi nombre durante los últimos dos años. Soy un luchador y mi objetivo es ganar otro título mundial. Bien por Teófimo", dijo el ucraniano.

Y agregó: "Cuando peleemos en Las Vegas, se comerá mis golpes y sus palabras. Seré el mejor hombre, y cuatro títulos mundiales vendrán conmigo a Ucrania"

López no se quedó callado, prometió arrebatarle los cinturones y hasa lo tildó de "diva".

"Le daré una paliza a Lomachenko y le quitaré el cinturón. Simple como eso. Vengo a Las Vegas para hacer historia. No me gusta el chico, y me voy a divertir mientras la cara de Lomachenko es golpeada y marcada por mis manos".

"La Toma de posesión está aquí, y el reinado de Lomachenko, la pequeña diva, está llegando a su fin", cerró.