Faitelson sorprende hablando sobre Teofimo López: "Tienen ahí a una estrella"

Follow @GustavoRocaGOL

David Faitelson es conocido por ser polémico con sus críticas dentro del marco del fútbol, pero también es considerado uno de los expertos que tiene la cadena ESPN para hablar de boxeo.

En fotos: Así es la vida lejos del boxeo de Teófimo López

Durante el Live de Facebook y Youtube que Diario Diez tuvo con él, se le preguntó por la corta pero prolífica carrera que va emanando el hondureño Teofimo López en el boxeo de élite y de la pelea que sostendrá ante el ucraniano Vasyl Lomachenko.

¿Conoces a Teófimo López?, se le preguntó. "Sí, cómo no ¿quién no lo conoce?, buen muchacho... lo conocí en persona, estuvo en el estudio con nosotros hace unos meses, me tomé una fotografía con él, buen muchacho, buena persona, hecho mucho en Nueva York de origen hondureño, pero con una pegada impresionante...", comenzó diciendo David Faitelson.





"Ya se estaba planeando la pelea con Vasyl Lomachenko, yo la verdad creo que para él es una prueba complicada porque si hay un boxeador que nosotros consideramos casi perfecto es Lomachenko, lo hace todo bien... camina el ring bien, se defiende bien, hace la transición para atacar bien, tira golpes rectos y curvos, para mí... yo pongo a Terence Crawford, el campeón del mundo peso Wélter como el mejor libra por libra y como segundo pongo a Vasyl Lomachenko, va a ser una prueba muy dura para Teófimo López pero, mucha gente me dice 'hay que llevarlo con más calma, es un chico joven' pero por otra parte, en este momento si pierde con Lomachenko no va a pasar absolutamente nada, va a aprender de la pelea tal y como hizo el Canelo Álvarez cuando perdió contra Floyd Mayweather", esgrimió.

MIRA A TEÓFIMO EN LO MÁS ALTO

David Faitelson está fascinado con el ritmo dentro del ring del boxeador hondureño y le ve un futuro prometedor. "Creo que Teófimo López tiene todas las condiciones, tiene juventud, tiene poder, tiene velocidad, es un chico que suelta bien los golpes. En una pelea con Lomachenko no sería favorito, pero tampoco sería una sorpresa descomunal que Teófimo diera el campanazo y venciera al boxeador ucraniano".

Teófimo López es uno de los boxeadores del momento con mayor proyección.



El polémico comunicador mexicano la tiene claro con Teófimo López. "Tienen ahí a una estrella, ese muchacho va a llegar lejos, está en un buen peso además, divisiones de peso ligero, va hacia arriba, es una estrella para el futuro, van a tener a un boxeador que les va a dar muchísimas satisfacciones, realmente impresionante".



Aunque no deja de mencionar lo importante que es Vasyl Lomachenko. "Dos veces campeón olímpico, Lomachenko tiene una sola derrota y fue contra Orlando Salido, que fue un accidente aquel combate, yo veo una pelea bien difícil, pero también hemos criticado a los boxeadores porque suelen esconderse y no afrontar las grandes peleas que tienen que afrontar, qué bueno que Teófimo levante la mano y diga 'yo voy por él' porque lo más fácil sería decir 'no es mi momento, voy a hacer más peleas, voy a hacer más dinerito y voy esperar a que envejezca el ucraniano Lomachenko para enfrentarlo, qué bueno que muestre valentía"





"La pelea de Lomachenko con Teófimo es de pronóstico reservado, es favorito Lomachenko pero puede pasar cualquier cosa", finalizó diciendo David Faitelson.