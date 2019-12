Teófimo López: "Cada título que yo gane será para los hondureños y toda Centroamérica"

El boxeador hondureño Teófimo López, campeón mundial de pelo ligero de la Federación Internacional de Boxeo, habló en EXCLUSIVA con DIEZ de sus palabras tras el triunfo ante Richard Commey y del combate con Vasyl Lomachenko.

Teófimo confirmó que en enero visitará Honduras para exhibir el cinturón de la FIB. También explicó lo que se le viene en este 2020 y se refirió a los Premios DIEZ, donde lidera la categoría de Mejor Deportista.

Eres el primer campeón mundial de boxeo para Honduras ¿Qué se siente?

Me siento muy orgulloso. Es algo especial. Es importante para mí hacer algo para Honduras. Me siento feliz porque hice historia y ojalá en abril pueda hacer algo más grande.

¿Es un hecho que será en abril la pelea con Lomachenko?

El mes de la pelea es en abril.



Teófimo se enfrentará al ucraniano Lomachenko en el mes de abril. Fotos: Mikey Williams/ Top Rank

¿Richard Commey fue más fácil de lo que pensaste o estás arriba de su nivel?

Mucha gente pensó que iba a ser una pelea muy difícil y no fue así. Con mi equipo preparamos un combate muy fuerte, hicimos cosas diferentes y se ganó así.

Te vimos que llegaste a saludar a Commey tras la pelea...

Antes de una pelea no somos amigos, pero después de ella hay respeto. Él buena gente, es como yo que quiere cosas buenas para su país. Está tratando de ayudar a su gente y yo soy igual. Solo fui para decirle; "eres un campeón, gracias por la oportunidad de esta pelea y que todo te salga bien para el futuro".

¿El mensaje que enviaste al final de la pelea salió del corazón o fue para callar algunas voces?

Salió del corazón. Yo no voy a decir algo solo por decirlo, siempre que lo hago es con el corazón, lo que siento en estos momentos.

¿Cuándo tienes pensado venir a Honduras?

En enero, estamos planeando ir a hacer algo allá para celebrar.

¿En tus planes está desarrollar nuevos talentos en el país?

No solo eso. Para la gente, todos los atletas que tengan esa fe y esperanza. Porque un gringo de Honduras hizo algo muy grande en el boxeo y quiere lo mismo para todos allá en el país. Si yo pude hacerlo, ellos también.



Teófimo junto al promotor estadounidense Bob Arum. El catracho promete sorpresas en el 2020. Fotos: Mikey Williams/ Top Rank

Lomanchenko ha estado mucho tiempo en tu mente. ¿Qué te preocupa de él?

Mucha gente no cree que yo soy especial. La gente me mira como un niño que no sabe nada y que habla cosas irrelevantes, pero yo les voy a demostrar lo contrario.

Conquistaste tu primer título y vas dando pasos firmes para convertirte en uno de los mejores del mundo...

Eso es lo que estamos tratando de hacer. Es algo difícil, pero yo sé que puedo hacerlo, con Dios y mi izquierda puedo ser uno de los mejores de este deporte. Estoy decidido a hacerlo.

Con cada pelea surge un mejor Teófimo...

Cada combate es más difícil, pero siento que es cuando el mejor Teófimo sale. Es lo que más me gusta de todo, que cuando estoy peleando con alguien fuerte, que tiene algo especial porque me gustan los retos.

¿Por qué crees que en Honduras no hay surgido boxeadores tan talentosos?

No es fácil, en especial en este deporte. Sin dinero es difícil. Gracias a Dios que todo me ha salido bien. Aquí en Estados Unidos tenemos la posibilidad de pelear en diferentes estados, hay más oportunidades. Yo quiero lo mismo en Honduras, pero sé que es difícil, pero es posible.

¿Si hubieses nacido en Honduras, crees que estuvieras en el lugar que hoy estás?

No sé. Creo que todo pasa por una sola razón.

¿Qué se viene para Teófimo López en el 2020?

Algo especial. Siento que voy a sorprender a mucha gente.

¿Si se viene un nuevo título se lo dedicarás a Honduras?

Claro, cada título que yo gane será para los hondureños y todos en Centroamérica. Es algo especial, no solo para mí sino para todos allá.

Premios DIEZ estás liderando como Mejor Deportista Hondureño del año. ¿Cuál es tu mensaje para los que han votado?

Wow, primera vez. Gracias a todos por apoyarme. Vamos a celebrar en enero con el título. Gracias a todos y feliz año nuevo.