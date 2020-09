¡Habemus finales! Lakers - Heat, a por el anillo de la NBA 2020

Con una actuación imponente de Bam Adebayo, los Miami Heat derrotaron este domingo por 125 a 113 a los Boston Celtics, liquidando la eliminatoria por 4-2 y citándose en la final con Los Angeles Lakers que lidera su antigua estrella, LeBron James.



Los Heat, que ya habían tenido una oportunidad de eliminar a los Celtics el viernes, sellaron finalmente la clasificación con un espectacular último cuarto (37-27).

Liderados por un descomunal Bam Adebayo (32 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias) y por Jimmy Butler (22 puntos). Por los Celtics, Jayson Tatum se despidió con 24 puntos y 11 asistencias y Jaylen Brown con 26 puntos y 8 rebotes.

Spoelstra, quien ha seguido dirigiendo al equipo desde la marcha de LeBron en 2014, pidió tiempo para disfrutar del logro antes de concentrarse en la final ante los Lakers, que el sábado finiquitaron su serie ante los Denver Nuggets por 4-1.

VER: La jugada 'Jordanesca' de Jamal Murray a LeBron James en la final del Oeste

Lakers jugarán su trigésima segunda final de NBA tras eliminar a los Nuggets

Los Angeles Lakers derrotaron el sábado a los Denver Nuggets por 117 a 107 tras un arrollador último cuarto de LeBron James, logrando clasificar a sus primeras finales de la NBA desde el último anillo con Kobe Bryant en 2010. Los angelinos finiquitaron por 4-1 la eliminatoria ante los Nuggets de las jóvenes estrellas Jamal Murray y Nikola Jokic.

A sus 35 años, 'King' James jugará la décima final de su carrera (3 anillos) y la primera desde su llegada a los Lakers en 2018, en la que aspira a brindar el campeonato a la memoria del fallecido Kobe Bryant.

Anthony Davis, que jugará las primeras finales de su carrera, protagonizó jugadas clave en defensa en el quinto juego de la final del Oeste, como un monumental tapón a Michael Porter Jr, y en ataque, con otro triple que colocaba una ventaja de 10 puntos (102-92) a seis minutos del final.



"Se siente bien (jugar la primera final). Hemos pasado por muchas cosas este año. Es una gran sensación pero tenemos que conseguir cuatro victorias más para el objetivo final", dijo Davis.

A diferencia de otras victorias en las que Davis fue el héroe, esta vez LeBron James se encargó personalmente de rematar la misión con un último cuarto de ensueño en el que impuso su ley en ambos lados de la pista y anotó 16 puntos.

Horarios de las Finales de la NBA 2020

A continuación el programa de las Finales de la NBA, que jugarán a partir del miércoles Los Angeles Lakers y los Miami Heat en Disney World (Orlando):



Miércoles 30 de septiembre: Los Angeles Lakers vs Miami Heat 7 de la noche hora de Honduras



Viernes 2 de octubre: Los Angeles Lakers vs Miami Heat 7 de la noche hora de Honduras



Domingo 4 de octubre: Miami Heat vs Los Angeles Lakers 5:30 de la tarde hora de Honduras



El tapon de Bam Adebayo a Jason Tatum en el primer juego fue una de las mejores postales que nos dejó la final del Este .

Martes 6 de octubre: Miami Heat vs Los Angeles Lakers 7 de la noche hora de Honduras



Viernes 9 de octubre: Los Angeles Lakers vs Miami Heat (si es necesario) 7 de la noche hora de Honduras



Domingo 11 de octubre: Miami Heat vs Los Angeles Lakers (si es necesario) 5:30 de la tarde hora de Honduras