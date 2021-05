Sin Curry y con duelazos incluidos: Arrancan los Playoffs de la NBA para destronar a los Lakers de LeBron

Con sorpresas, sin Steph Curry y con el regreso de viejos conocidos, los Playoffs de la NBA iniciaron finalmente este sábado y en la agenda de primera ronda hay duelazos para todos los gustos en la Conferencia Este y Oeste.



Antes de que comenzará la postemporada, se disputó el mini torneo, Play-In, donde las franquicias sembradas desde el séptimo al décimo puesto se jugaban los últimos dos puestos para entrar a la fiesta grande. Este se jugó de la siguiente manera.





Este



-Boston Celtics (7mo) - Washington Wizards (8vo): Celtics ganó y avanzó a Playoffs



-Indiana Pacers (9no) - Charlotte Hornets (10mo): Pacers ganó y enfrentó a Wizards por el octavo boleto a Playoffs



*Washington Wizards (8vo) - Indiana Pacers (9no): Wizards ganó y avanzó a Playoffs



Oeste



-Los Angeles Lakers (7mo) - Golden State Warrios (8vo): Lakers ganó y avanzó a Playoffs



-Memphis Grizzlies (9no) - San Antonio Spurs (10mo): Grizzlies ganó y enfrentó a Warriors por el octavo boleto a Playoffs



*Golden State Warrios (8vo) - Memphis Grizzlies (9no): Grizzlies ganó y avanzó a Playoffs

Los Brooklyn Nets fueron el equipo con el juego más vistoso en el Este. Sus estrellas Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden y Blake Gryffin atemorizan a la NBA. Para esta etapa, los campeones, Lakers, se verán las caras ante los Suns, quienes dieron la campana esta temporada. Philadelphia 76ers y Brooklyn Nets, primero y segundo del Este, son los favoritos a campeonizar en la NBA, pero antes deberán a enfrentar a unos aguerridos Wizards y Celtics.



Milwaukee Bucks y Miami Heat son el enfrentamiento más parejo junto a Los Angeles Clippers y Dallas Mavericks. Utah Jazz, líder del Oeste, chocará contra Grizzlies, mientras que New York Knicks y Atlanta Hawks harán lo suyo. Portland Blazzers junto a Denver Nuggets cierran los cupos.

Knicks (desde 2013) y Suns (desde 2010) vuelven a los playoffs tras años de ausencia. Los Warriors, liderados toda la temporada por el candidato a MVP, Curry, fueron sorprendidos por los modestos Grizzlies en casa y eliminados previo a la postemporada por segundo año consecutivo.

Steph Curry deberá esperar hasta la próxima temporada para intentar a entrar a otros playoffs con los Golden State Warriors donde ya contaría con el lesionado por las últimas dos temporadas, Klay Thompson. Emparejamientos de la Primera Ronda



Conferencia Este



Philadelphia 76ers (1) vs. Washington Wizards (8)



Brooklyn Nets (2) vs. Boston Celtics (7)



Milwaukee Bucks (3) vs. Miami Heat (6)



New York Knicks (4) vs. Atlanta Hawks (5)

Conferencia Oeste



Utah Jazz (1) vs. Memphis Grizzlies (8)



Phoenix Suns (2) vs. L.A. Lakers (7)



Denver Nuggets (3) vs. Portland Trail Blazers (6)



LA Clippers (4) vs. Dallas Mavericks (5)

*La franquicia que gane cuatro juegos avanzará a la siguiente ronda.