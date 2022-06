Admirable: Marotonista hondureño participará en la competición internacional más prestigiosa a sus 50 años

El maratonista hondureño, José Edmundo Trochez Pineda es un gran ejemplo de disciplina, perseverancia y amor al deporte. A sus 50 años ha recorrido por el mundo con la bandera de Honduras donde ha participado en el World Marathon Majors (Grandes del Maratón Mundial). Esta actividad es una competición internacional de atletismo creada en 2006 que agrupa las seis más importantes maratones anuales del mundo: Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York y Tokio. “Ya he completado 5 de 6 Maratones: New York, Chicago, Berlín , Londres, Boston y tengo pendiente Tokio y desde ya me estoy preparando”, nos dice, Trochez, quien es Licenciado en Lenguas extranjeras y licenciatura en pedagogía y Master en Calidad Total.

"Hablando con un amigo, me comentó sobre la oportunidad de correr (en el extranjero) y en un viaje aproveché y corrí mis 21 kilómetros. Me sentí muy bien y orgulloso con el apoyo de mi familia y portar nuestra bandera", recordó Trochez, quien imparte clases de inglés en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Disciplina Por otra parte, José Trochez contó que esta disciplina la lleva en la sangre y que el apoyo de su familia y de entrenador Óscar Lobo ha sido clave para que su cuerpo tenga fuerzas de seguir corriendo a todo vapor. "Cada vez que he participado la gente hondureña que vive en esas ciudades me felicitan y se sienten orgullosos que un Hondureño participe", expresó Trochez, quien ha viajado por el mundo bajo sus propios recursos económicos.

“Cada vez que tengo oportunidad de viajar planifico correr ya sea un maratón. No he buscado apoyo de la federación, ya que soy un corredor aficionado y no un profesional”, explicó el atleta hondureño, quien también participó el sábado pasado en la maratón de Diario La Prensa que se desarrolló en la ciudad de San Pedro Sula. Exteriorizó que en este deporte hay que tener mucha disciplina y hacer muchos sacrificios. “Hay que llevar un plan de entrenamiento semanal. Y los fines de semana madrugar”, explico el maratonista hondureño, al tiempo que explicó que “mi esposa y mis hijos me dan asistencia durante mis entrenamientos, eso lo valoró”. “Tengo 50 años y llevo 16 corriendo. Tengo muchas medallas de participación, ya que cada una de ellas tiene un significado muy grande por la experiencia que uno vive en cada carrera que hemos hecho a nivel nacional e internacional”, apostilló.