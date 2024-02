¡Confirmado! La figura mundial que estará en los Juegos Olímpicos de Paris 2024: “Estoy sano para acompañar al equipo”

“No he calculado cuántas temporadas me quedan. Sé que no son tantas”, aseguró James, que sigue rindiendo a un gran nivel en su campaña 21 en la liga.

LeBron tampoco ha decidido si anunciará su adiós con antelación para vivir una última temporada de despedida de sus aficionados en cada ciudad, como hicieron gigantes como Michael Jordan y Kobe Bryant.

“Estoy 50-50”, afirmó sobre ese escenario. “Hay momentos en que siento que se lo debo a mis fans, que han estado conmigo en este viaje durante más de dos décadas”.

“Pero por otro lado, nunca he sido muy bueno aceptando elogios. Es una sensación extraña para mí”, señaló. “He visto los de Mike, los de Kobe. He visto a muchos tipos. No sé si me sentiría muy bien con eso”.