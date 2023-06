Denver Nugget venció a Miami Heat y se ponen con una victoria más en la Finales de la NBA

“Para ser sincero, (esa marca) no me importa mucho. Me alegro de haber ganado un partido. Era importante para nosotros porque ellos ganaron en nuestra cancha, así que no queríamos ir 2-1 abajo”, declaró el doble ganador del premio MVP.

“Ahora tenemos que ganar el siguiente, esa es nuestra mentalidad. Ganar el siguiente y así es como vamos a seguir en racha”, afirmó Jokic, lanzado a brindarle a Denver el primer anillo de la franquicia.

“Tenemos que salir con más energía y esfuerzo, y eso se puede corregir. Eso depende de nosotros como grupo”, subrayó el líder de los Heat, sobrepasados en la pintura con 33 rebotes capturados por 58 de su rival.