Destruyó otro récord de Federer: Djokovic vuelve a las semifinales del US Open y está cerca de ganar un nuevo Grand Slam

“Este es el deporte que me ha dado tanto. Viniendo de Serbia, un país devastado por la guerra, en mi niñez me enfrenté a muchas adversidades”, recordó el astro de Belgrado, de 36 años.

“You gotta fight ... for your right ... to party!!” (Tienes que luchar por tu derecho a la fiesta), entonó Djokovic en el mismo escenario donde su gran rival por el título, el español Carlos Alcaraz, también se animó a cantar la semana pasada un tema del colombiano Sebastián Yatra.

- “Combustible para mi mejor tenis” -

Tras su baja en 2022 por su negativa a vacunarse contra el coronavirus, el astro de Belgrado avanza decidido por su cuarto trofeo del US Open y para agrandar su liderato en la carrera por las coronas de Grand Slam respecto a Rafael Nadal, que posee 22.

Este martes, Taylor Fritz no tuvo tenis ni energías para interponerse en el camino de Djokovic, contra quien había sucumbido en sus siete duelos anteriores.

Bajo un calor y humedad abrasantes en la pista central, el californiano comenzó el duelo con los nervios a flor de piel y el brazo agarrotado.

Fritz, cuyo único título importante fue Indian Wells en 2022, pugnaba por sus primeras semifinales de Grand Slam y era el único jugador que no había cedido ningún set antes de estos cuartos.