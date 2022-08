¡Es profesora y va por una maestría! La otra faceta de la olímpica Julimar Ávila; tiene opciones de nadar en Inglaterra

La semifinalista por Honduras en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, Julimar Ávila engalanó el Campeonato Nacional de Piscina Corta 2022 y ahí rompió tres nuevos récords nacionales en su categoría: 50 metros mariposa (28. 48 seg), 100 metros libres (57.30 seg) y 100 metros mariposa (1:02.20 min).

En entrevista a DIEZ, la limeña de 25 años, reveló que está por cursar una maestría en Inglaterra, nos contó de la enorme obra que hace con niños en sus tiempos libres y sobre el desarrollo de la natación en Honduras.

-LA ENTREVISTA -

¿Qué ha sido de Julimar desde los olímpicos de Tokio 2021?

Sigo entrenando con la beca FINA en Estados Unidos, esto es una gran bendición porque también está la federación nacional y el Comité Olímpico. Actualmente me estoy formando con el equipo Azures Florida Aquatic”.

Además estoy enseñando natación a niños en sus casas porque eso me alegra mis días, me encanta ayudar y estar en este deporte. Los padres de familia me escriben y yo los atiendo, también enseño inglés y matemáticas. Sueño hacer lo mismo en Honduras, pero en talleres.

¿Busca seguir la misma línea que llevas hasta el momento?

Sí, quiero seguir representando a Honduras todo el tiempo que pueda y dejar todos mis esfuerzos para que se sientan muy bien representados por mí. Mi próximo reto son los Juegos Centroamericanos de Guatemala y Costa Rica, es algo muy importante.