Fernando Alonso con mentalidad ganadora: “Necesito destruir las fortalezas de los demás”

Y parece que no solo le ocurre en las carreras . También en la vida real. Simplemente parece que esa es su mentalidad, y la mantiene desde niño ya a sus 41 años recién cumplidos durante el pasado Gran Premio de Hungría.

Sea como sea y allá donde vaya, la mentalidad ganadora de Fernando Alonso es uno de sus puntos fuertes. También es lo que le impulsa a seguir en la Fórmula 1 tras casi dos décadas dedicando su vida profesional a ello. Solo se irá, como ya ha advertido en varias ocasiones, cuando no le motive, cuando deje de hacerle feliz. Parece que, de momento, ese horizonte se encuentra todavía muy lejano para él.

“Soy ese tipo de persona”, admite. “Necesito hacer las cosas 100% a mi manera. Necesito anular cualquier fortaleza que tenga la gente. Pero esto lo hago en todo lo que hago, cuando juego a cualquier cosa”, confiesa Fernando.

Es un gran aficionado al tenis. No es ningún secreto que le gusta. Pero no lo hace solo por diversión, aunque también sea uno de los puntos importantes, igual que le ocurre en la F1. Con la raqueta no deja de mostrar sus trucos para llevarse la victoria, aunque delante tenga a cualquier ‘gigante’.

“Cuando juego con alguien bueno, lanzo la pelota muy alto porque así, detienes su ritmo porque están acostumbrados a golpear la pelota muy fuerte”, reconoce Alonso, que parece que no le gusta perder por nada del mundo.

Esto lo hace porque los profesionales están acostumbrados a jugar de una manera determinada. Con mucha fuerza, algo que seguramente solo se conseguirá con entrenamiento diario en las pistas. “Cuando juegas con profesionales, la bola les llega muy fuerte, y así están acostumbrados a jugar”, añade.