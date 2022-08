Lewis Hamilton solo se retirará de la Fórmula Uno cuando pierda la motivación por correr

Tras el anuncio de la retirada de Sebastian Vettel a finales de 2022, solo quedarán dos pilotos de la generación más veterana en la parrilla de la Fórmula 1 2023: Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

El contrato del británico con Mercedes expira, precisamente, al final de la temporada que viene, pero ha insistido en numerosas ocasiones que no tiene intención de retirarse en ese momento, ya que considera que tiene más objetivos que lograr, tanto dentro como fuera de la pista.

Hamilton está centrado en luchar, junto a Mercedes, por el que sería su octavo mundial, pero también tiene proyectos fuera de la pista. Está comprometido con impulsar la diversidad y la inclusión en la Fórmula 1 mediante su fundación, Mission 44, por lo que no siente la necesidad de pensar en la retirada cuando sigue teniendo múltiples motivaciones para continuar.

“Creo que es un recordatorio de que estoy en ese momento de mi carrera en la que la gente con la que llegué y corrí durante tanto tiempo empezará a dejarlo”, dijo Hamilton, tras el anuncio de la retirada de Vettel en Hungría.

“Antes de que puedas darte cuenta, Fernando no estará aquí. Y entonces, ¿quién estará después? Yo seré el más mayor, supongo. Pero, no, no me ha hecho pensar en eso”, explicó Hamilton, refiriéndose a su eventual retirada de la F1.