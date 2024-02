INFORME ESPECIAL: Bukele es reelecto presidente de El Salvador rompiendo récords históricos de preferencia en elecciones

El Tribunal Supremo Electoral justificó su demora en publicar los primeros resultados oficiales (que no llegaron hasta pasadas cuatro horas desde el cierre de las urnas) con el hecho de que algunos ciudadanos no pudieron votar en centros ubicados en el extranjero pese a haber llegado antes de la hora de cierre oficial, por lo que el organismo les garantizó que podrían ejercer su derecho.

Gobiernos de otros países como México, China, Guatemala, Honduras, Panamá o Paraguay felicitaron públicamente a Bukele incluso cuando aún no se contaba con datos oficiales del escrutinio.

“Y no solo hemos ganado la presidencia, sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados como mínimo”, afirmó entre gritos de “Sí se pudo” vitoreados por sus seguidores. Aún se desconocen los resultados oficiales de la votación para elegir los miembros de la Asamblea.

Durante su primer mandato, los niveles de violencia se redujeron a mínimos históricos en El Salvador, que en 2015 llegó a ser el país con mayor número de homicidios per cápita en todo el mundo y ahora es uno de los más seguros de América.

Desde que comenzó el régimen de excepción, bajo el que varios derechos constitucionales permanecen suspendidos, más de 75.000 personas fueron detenidas por presuntos vínculos con las pandillas de modo que El Salvador se convirtió en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo.

En su discurso de victoria, Bukele dedicó duras palabras a la prensa y organizaciones internacionales que criticaron su estrategia de seguridad.

“Dicen algunos que no viven en nuestro país que los salvadoreños viven oprimidos, que no quieren el régimen de excepción, que viven con miedo al gobierno (...). El pueblo salvadoreño habló, no solo fuerte y claro, sino de la manera más contundente en toda la historia de la democracia”, dijo.

“Si eso no los convence, señores periodistas, señores de las ONG, de los organismos internacionales, de la ONU, la OEA... si eso no los convence, nada los va a convencer”.

Sin lugar a dudas, la inmensa mayoría de la población salvadoreña aprueba la apuesta de “mano dura” de Bukele. En una encuesta de la Universidad Francisco Gavidia publicada en enero, el 86% aseguró vivir más seguro y solo un 12% dijo que, si antes eran las pandillas las que infundían terror, ahora son los policías y militares los responsables de que la situación continúe igual.