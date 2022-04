¡Inició el futsal en Honduras! Las jóvenes del Alianza vencieron a la UPN en el juego inaugural; Independiente aplastó a la Academia Militar en la rama varonil

El torneo Apertura 2022 de la Liga Nacional de fútbol sala abrió sus telones este viernes y sábado con la jornada 1 y trajo con ello seis trepidantes encuentros jugados en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Los partidos desarrollados fueron, uno en la rama femenina y cuatro en la masculina.

En el duelo inaugural Sporting Alianza derrotó 3-2 a la UPNFM por el grupo A en la competencia de mujeres. Una hora más tarde Fénix cayó 4 a 8 contra Independiente de Siguatepeque esto por la categoría de varones en la zona sur.

Las acciones continuaron el sábado únicamente con choques varoniles, primero Sporting Alianza aplastó 7-1 a la Académica Militar. En un duelo, los Pinos de La Paz se llevaron la victoria frente a UPNFM TEG (5-4) y Catrachos venció 5 a 2 Menkar. Todas estas por el encasillado A.

La zona norte solo pudo disfrutar del gane de los Lobos al Drako fc (6-3) por el futsal masculino. El otro encuentro era Manchester vs. UPN (femenil) en la cancha de la Universidad Pedagógica, pero no logró efectuarse porque no habían árbitros disponibles.