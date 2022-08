¡La estrella de la NBA podría tener nuevo destino! Los Lakers se plantean el traspaso de Anthony Davis

“Los rumores siguen circulando y según se informa, hay algunos dentro de la organización de los Lakers que quieren ver qué podría obtener el equipo por Anthony Davis en el mercado”, señala el medio.

Por otra parte, Sean Deveney de Heavy.com explica que el futuro de Davis estaría ligado al de Lebron James: “Si Lebron se queda en Los Ángeles y sigue siendo un Laker, él ha invertido mucho personalmente en que A.D. esté allí, así que en ese caso, Davis se queda. Pero no es una cosa segura. Hay algunos en esa organización a los que no les importaría ver qué pueden traer por Davis, pero no lo harían con LeBron allí”.

Davis tiene contrato con los Lakers hasta 2024. La Ceja está llamado a coger el testigo de Lebron y ser el jugador franquicia del equipo en el futuro. Sin embargo, las cosas podrían cambiar en caso de recibir una oferta satisfactoria.

Sin duda, de llevarse a cabo dicha operación, se convertiría en el traspaso del verano. Aunque de momento, parece que el Big Three formado por Lebron, Westbrook y Davis, será la gran amenaza de la franquicia en el inicio de la regular season.