Lara Gabrie, premiada como la mejor atleta del ecuestre hondureño por la CONDEPAH: "Ha valido la pena"

Lara Gabrie representa a esa mujer valiente que con su clase, estilo y dominio, ha logrado forjar una carrera deportiva que la ha llevado ha conquistar éxitos sobre el lomo de su caballo. Recientemente, sus logros fueron premiados por la CONDEPAH, quienes la invistieron como la mejor atleta del ecuestre de Honduras.

La medalla de plata que conquistó en los recientes Juegos Centroamericanos la han catapultado a la cima y le dieron el boleto para participar este año en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se desarrollarán en República Dominicana. La sampedrana se ha mostrado feliz por todo el éxito obtenido.

"Es un honor enorme. Más que un reconocimiento, lo veo como una responsabilidad. Detrás de ese título hay años de trabajo silencioso, sacrificios y muchas caídas... pero también la certeza de que todo ha valido la pena", comentó muy emocionada tras recibir el prestigioso galardón.

El aporte que Gabrie le está dando a la equitación, es un paso firme hacia adelante para las nuevas generaciones que hacen deporte. Demostró que con lucha y perseverancia, se llega a la cima, aunque dice que en el camino hubo muchas caídas pero nunca bajó los brazos.