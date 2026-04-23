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Lara Gabrie, premiada como la mejor atleta del ecuestre hondureño por la CONDEPAH: "Ha valido la pena"

La hondureña Lara Gabrie fue galardonada recientemente por la CONDEPAH como la mejor atleta de Ecuestre del año. Se prepara para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

  • Lara Gabrie, premiada como la mejor atleta del ecuestre hondureño por la CONDEPAH: Ha valido la pena

    La hondureña Lara Gabrie es la mejor atleta del ecuestre en Honduras y recientemente ganó medalla de plata en los pasados Juegos Centroamericanos; ahora se prepara para ir a los Centroamericanos y del Caribe.
2026-04-23

Lara Gabrie representa a esa mujer valiente que con su clase, estilo y dominio, ha logrado forjar una carrera deportiva que la ha llevado ha conquistar éxitos sobre el lomo de su caballo. Recientemente, sus logros fueron premiados por la CONDEPAH, quienes la invistieron como la mejor atleta del ecuestre de Honduras.

La medalla de plata que conquistó en los recientes Juegos Centroamericanos la han catapultado a la cima y le dieron el boleto para participar este año en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se desarrollarán en República Dominicana. La sampedrana se ha mostrado feliz por todo el éxito obtenido.

"Es un honor enorme. Más que un reconocimiento, lo veo como una responsabilidad. Detrás de ese título hay años de trabajo silencioso, sacrificios y muchas caídas... pero también la certeza de que todo ha valido la pena", comentó muy emocionada tras recibir el prestigioso galardón.

El aporte que Gabrie le está dando a la equitación, es un paso firme hacia adelante para las nuevas generaciones que hacen deporte. Demostró que con lucha y perseverancia, se llega a la cima, aunque dice que en el camino hubo muchas caídas pero nunca bajó los brazos.

Lara ha reprentado a Honduras con orgullo en los Juegos Centroamericanos de Guatemala donde conquistó la medalla de plata para Honduras.

Lara ha reprentado a Honduras con orgullo en los Juegos Centroamericanos de Guatemala donde conquistó la medalla de plata para Honduras.

"Es parte de quién soy. No es solo un deporte, es una conexión muy profunda con el caballo, con uno mismo. Te enseña disciplina, paciencia y a confiar, incluso en los momentos más difíciles", dice sobre el ecuestre, una disciplina donde no solo se lucha contra uno mismo, sino también con el dominio del caballo que es el complemento del éxito que hoy Gabrie levanta como bandera.

Lara mantiene una preparación de alto rendimiento estructurada entre Honduras y los Estados Unidos, participando de manera constante en competencias internacionales en sedes de alto nivel como el Tryon International Equestrian Center y el TerraNova Equestrian Center, donde ha logrado resultados consistentes dentro de estándares competitivos exigentes.

Su experiencia incluye la participación con múltiples caballos —LEO, Harrison IV y Dartans Hillcrest—, lo que evidencia un nivel avanzado de preparación, adaptabilidad y solidez técnica en las diferentes fases del eventing.

Lara ha demostrado su clase y estilo al dominar el ecuestre hondureño en los últimos años, siendo una de las mejores a nivel centroamericano.

Lara ha demostrado su clase y estilo al dominar el ecuestre hondureño en los últimos años, siendo una de las mejores a nivel centroamericano.

"Es un orgullo inmenso. Representar a Honduras es algo que llevo con mucha seriedad y corazón. Sé lo que significa y voy con el compromiso de dar lo mejor en cada prueba", revela la mejor atleta del deporte equino en Honduras que se prepara para poder darle al país una nueva alegría.

Actualmente, continúa su proceso de preparación enfocado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, proyectándose como una atleta con capacidad de aportar resultados y fortalecer la presencia de Honduras en el ámbito ecuestre internacional. Más allá de sus resultados, representa los valores del olimpismo: disciplina, perseverancia y excelencia.

Aquí recibía la medalla en los pasados Juegos Centroamericanos de Guatemala, evento que le valió para conseguir el boleto a los Juegos de Santo Domingo.

Aquí recibía la medalla en los pasados Juegos Centroamericanos de Guatemala, evento que le valió para conseguir el boleto a los Juegos de Santo Domingo.
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Kelvin N. Coello
Kelvin N. Coello
Periodista

Editor digital de Diario Deportivo DIEZ. En medios de comunicación desde 2007 con experiencia en coberturas de Selecciones Nacionales, Legionarios y Liga Nacional.

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