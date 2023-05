Las inundaciones en Italia dejan al menos 13 muertos y obligan a anular el Gran Premio de Emilia-Romagna

- Anulado el GP de Fórmula 1 -

Las inundaciones obligaron a anular el Gran Premio de Fórmula 1 previsto en Emilia-Romaña de viernes al domingo.

“Después de las conversaciones entre Formula One (...), las autoridades competentes, entre ellas los ministros afectados (...), el presidente de la región Emilia-Romaña, el alcalde de la ciudad y el promotor, se tomó la decisión de que el Gran Premio no tendrá lugar en Ímola”, anunció el promotor de la F1, Formula One, en un comunicado, sin precisar si la carrera será reprogramada de aquí a final de temporada.

“Es una decisión responsable debido a la situación que viven las ciudades y pueblos de la región. No sería justo incrementar la presión sobre las autoridades locales y los servicios de intervención en un periodo difícil”, prosigue el texto.