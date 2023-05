LeBron James y la sorpresiva decisión que tomaría luego de que Lakers fueron barridos por los Nuggets

“Creo que (la temporada) estuvo bien. No me gusta decir que fue un año exitoso porque no juego para nada más que ganar campeonatos en este punto de mi carrera. No me entusiasma llegar a las finales de Conferencia. Lo he hecho muchas veces. Y no es divertido para mí no poder ser parte de las Finales”, subrayó.

LeBron James tiene dos temporadas más de contrato con los Lakers pero en la segunda tiene una opción de convertirse en agente libre.

El jugador siempre ha declarado su intención de seguir en la liga hasta jugar con su hijo Bronny, quien puede ser seleccionado a partir del Draft de 2024.