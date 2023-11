¡Con 63 años no para! Leonel Flores, el catracho que ha ganado cerca de 200 medallas en el atletismo

Para Leonel su familia es su bastión y percibe el apoyo de ellos en cada momento. “Mi esposa me da libertad, no se enoja, no hay ningún problema con esto y mis hijos se sienten satisfechos porque siempre gano medallas”, comentó el ex preparador físico de equipos de Liga Nacional y de selecciones nacionales.

Leonel Flores es una caja de sorpresas, pues conocimos que es un políglota, maneja idiomas como: Inglés, alemán, italiano, portugués, además del español.