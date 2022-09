¡Lo quiere en su equipo! Lewis Hamilton: “Ricciardo tiene demasiado talento para ser reserva de Mercedes”

Esa sería una posibilidad si no se concreta el fichaje de Ricciardo por Alpine, algo poco probable dada su decisión de abandonar ese equipo y unirse a McLaren para 2021, o dirigirse a Haas o Williams .

“Pero, por supuesto, si forma parte de nuestro equipo sería genial, aunque el papel de tercer [piloto] no es lo mejor para él. Si yo lo dirigiera, ¡estaría corriendo!”, exclamó el heptacampeón.

Junto a él en la rueda de prensa, también se le preguntó a Ricciardo por su respuesta a los rumores, a lo que dijo que está “evaluando todo” en cuanto a sus planes de futuro.

“La verdad es que estoy manteniendo todas las opciones abiertas, no solo para el próximo año, sino para el futuro”, añadió. “Todavía no sé cómo será el próximo año. Como dijo Lewis [Hamilton], quiero estar en la parrilla, quiero correr”.

“Lo comenté hace unas semanas, aunque este ha sido un momento difícil en mi carrera, no me ha quitado el amor por el deporte y ese deseo de seguir aquí y competir”, continuó el australiano. “Obviamente, se han mantenido muchas conversaciones sobre el próximo año y más allá, pero todavía no estoy seguro de cómo será”.