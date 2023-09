Mauricio Dubón y su reacción tras su enorme año con los Astros: “Demostré que puedo competir con los mejores”

Y agregó: “Es bonito tener éxito, pero ver a los hondureños apoyándome y las banderas en el estadio, es lo que más me ha tocado el corazón. Me llena de orgullo”.

“Me fui de mi casa a los 16 años. Yo firmé cuando tenía 18, hoy tengo 29, este ha sido mi mejor año y el hit mas importante de mi carrera lo di hoy. Ha sido un proceso. La gente dice que yo soy humilde, y la verdad que no se me puede subir la mierda a la cabeza porque he sido el mejor y el peor”, declaró en entrevista a Faco Sports .

“Tenemos un equipo bastante bueno y todo el mundo lo sabe. Pero a veces los resultados no nos llegan y el béisbol sucede. Es parte del béisbol. Pero tenemos confianza, estamos bien”, señaló el catracho.

El sampedrano reconoce lo difícil que es competir con los mejores de las Grandes Ligas, pero no se raja. “No, no es nada difícil. Este año demostré que puedo hacerlo. No juego dos días y vengo aquí y consigo dos hits. No juego tres días y vengo aquí y vuelvo a conseguir dos hits. Creo que es sólo cuestión de venir aquí y aceptar ese papel, y cualquier cosa que Dusty quiera que haga, lo haré”, mencionó en otra entrevista el expelotero de los Marineros de La Lima.

Astros comienza este viernes la antepenúltima serie de la temporada contra Royals de Kansas City y Dubón quiere más: “Sabemos que somos un equipo bastante bueno y sabemos que podemos volver a ganar la Serie Mundial. Creo que ese es el objetivo más importante. No se trata sólo de llegar a la postemporada. Creo que sería un [fracaso] para nosotros si no ganamos la Serie Mundial”, cerró.