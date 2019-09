"Chorizo", el animalito que sacó de la depresión al beisbolista Mauricio Dubón

Seguir a @fredyro19

El amor de una mascota suele decirse que es incondicional. Lo comprobó Mauricio Dubón en ese gris marzo de 2018 cuando se lesionó estando a punto de saltar a la rotación de Milwaukee Brewers.



'Chorizo' es el nombre de este perrito de la raza pug que cambió los días de Mauro y lo hizo tomarle sentido a las cosas y motivarse para volver a las canchas seis meses más tarde con nuevos bríos y convicción.



"El Mauro cuando sufre la lesión de la rodilla, imaginen que estaba poniendo los mejores números de la temporada en su etapa como profesional y lastimosamente vino esa lesión, lo tuvieron que operar...", comienza relatando uno de sus más cercanos, su hermano Danilo Dubón.

Mauricio Dubón y el encuentro con el ídolo que lo inspiró para triunfar en Grandes Ligas.

Prosigue contándole a DIEZ esta bonita historia y expresa que en "la mente de cualquiera... estar en su mejor momento y le dicen no puede jugar más y tiene que operarse, se deprimió un poco y los psicólogos de Milwaukee le recomendaron que para que no estuviera solo en ese proceso largo se comprara una mascota".



Y vino el inquieto 'Chorizo'... tan inquieto como su dueño: "Prácticamente fue el apoyo de Mauro durante lo que estuvo solo en su recuperación, es una historia que es primera vez que la estamos contando", relata Danilo.



El mayor de os Dubón indica que "los amigos del béisbol lo saben, pero la demás gente no sabe que Mauro en esa etapa que, para nosotros y me imagino que más para él, ha sido lo más difícil de superar; 'Chorizo' es parte fundamental de la recuperación del Mauro", remarca.