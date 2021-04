Mauricio Dubón: "Me gusta tener la afición en el campo y poder sentir eso"

Orgullosamente, Mauricio Dubón está representando a Honduras en las Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco en la que es ya su tercera temporada en la MLB.



Desde el 1 de abril, son 14 los juegos disputados esta campaña para el equipo de la bahía de los cuales el sampedrano ha disputado 11, sin embargo, Dubón aún no encuentra su mejor forma sobre todo a la ofensiva.



A pesar de ello, los de la Bahía se encuentran ‘On Fire’ ganando siete de sus últimos nueve duelos, siendo varios de ellos en casa donde Mauricio asegura que está contento por tener a los aficionados de regreso. "Me gusta bastante el apoyo que recibo después de una buena jugada o algo destacado que pasó. Me gusta tener la afición en el campo y poder sentir eso, es bien lindo", afirmó.

El 1 de San Francisco no ha tenido su mejor arranque de temporada a la ofensiva ya que después de 23 turnos al bat a penas ha conectado 3 imparables, pese a ello Dubón asegura que “La estoy pasando bien, hay cosas que uno no puede controlar como los números. La gente me pregunta qué está pasando, pero no pasa nada, inclusive estoy bateando mejor que el año anterior, pero estoy bateando directo al guante y las cosas no me salen como quiero, lo cierto es que lo del bate no me preocupa”.



"Es bastante difícil, son juegos casi diarios por más de 6 meses, tuve que exigir demasiado a mi cuerpo para tenerlo listo en agosto y septiembre, pero debo mantenerme fuerte para seguir adelante", agregó Mau al ser preguntado por la seguidilla de partidos que exige la temporada regular de las Grandes Ligas.





A la defensa, el pelotero de 26 años ha lucido con buenas atrapadas, y es que el hondureño con el guante es dónde más se luce, sobre todo en el campo central por su velocidad y buen recorrido. "Si la pelota no se va al home run hay chance de atraparla" y asegura "mis buenas jugadas vienen por bastante práctica en el entreno, son cosas por las que trabajo y me están dando resultado".



Dubón ha jugado esta temporada en el jardín central y en el campo corto, pero el año pasado también supo cumplir como segunda base y en liga menores también disputó algunos partidos en tercera base, consultado sobre el tema contó "Normalmente la noche previa al juego me avisan qué posición jugaré, entonces ahí cambio de chip respecto al perfil en que se jugará y me preparo mentalmente para la posición donde estaré. El día que no esté jugando me preparo de jardinero central o campocorto porque en la Liga Nacional no se sabe", sentenció.

Los SF Giants son segundo lugar del Oeste de la Liga Nacional.



Mau el Gigante en 2021:



11 partidos.

23 turnos la bat.

0 carreras anotadas.

3 imparables.

1 carrera impulsada.

2 bases por bola.

1 pase intencional

5 ponches

.130 promedio de bateo