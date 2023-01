¡No lo detienen la lesiones! Novak Djokovic eliminó a Grigor Dimitrov y avanzó a octavos del Abierto de Australia

Incluso limitado por una lesión en la pierna, el serbio Novak Djokovic consiguió “sobrevivir” el sábado a las molestias físicas para deshacerse el búlgaro Grigor Dimitrov (7-6 [9/7], 6-3, 6-4) y avanzar a octavos del Abierto de Australia.

Los errores de su amigo balcánico y asegurar sus golpes le bastaron al número cinco del mundo para llevarse el partido en el que necesitó atención médica en varias ocasiones y renunció a varias carreras para evitar un daño mayor.

“He conseguido sobrevivir y salir adelante de alguna forma. Me lo tomaré partido a partido. No sé qué me espera, pero tengo esperanza y fe”, dijo en rueda de prensa el serbio de 35 años, que sufrió una lesión en el torneo preparatorio de Adelaida.

Los Angeles Lakers acaban con la racha ganadora de Memphis

Según explicó, el dolor en la pierna es “una montaña rusa”. “En los últimos partidos empiezo bien y luego ocurre un movimiento que lo empeora. Sí, pastillas, crema caliente, etc. Eso funciona un rato y luego ya no”, explicó.

“Pero es lo que es. Son circunstancias que debes aceptar. De hecho, estoy muy agradecido de poder jugar. Tal y como pintaba antes de empezar el torneo, pensé que no sería posible”, agregó.