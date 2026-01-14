Paniplay entregó carro nuevo y proyecta un 2026 cargado de premios

Tegucigalpa, Honduras-. Con un sorteo realizado el 24 de diciembre a través de su plataforma digital, Paniplay.com dio finalización a una de sus promociones más destacadas del año, culminando con la entrega de un vehículo 0 kilómetros y festejando junto a sus clientes. Paniplay.com cerró el año 2025 celebrando a lo grande con la entrega oficial de un Hyundai Sedán i10 AT 0 kilómetros, uno de los premios más esperados de la temporada navideña. El vehículo fue entregado el 27 de diciembre durante un evento especial realizado en Mall Premier de Tegucigalpa, reforzando el compromiso de la plataforma con procesos transparentes, confiables y con la credibilidad que caracteriza a la marca. Además, esta activación marcó el cierre de la promoción Guarito Catracho Sobre Ruedas, una iniciativa que permitió a nuevos y actuales usuarios participar durante toda la temporada con sus depósitos en la plataforma. Durante la campaña, Paniplay.com, otorgó giros gratis de casino, bonos y jugadas deportivas, reforzando su compromiso de premiar la fidelidad de sus usuarios. Registrate en Paniplay

Un evento que marcó el inicio de un 2026 lleno de premios

El evento de entrega se desarrolló en un ambiente totalmente festivo en Mall Premier, donde los asistentes disfrutaron de dinámicas, juegos y diversas sorpresas. La jornada reflejó el espíritu con el que Paniplay despidió el año: celebrando la confianza de sus usuarios y cumpliendo cada una de sus Campañas. La actividad permitió compartir de cerca con el ganador y confirmar que las oportunidades de ganar son para todos los hondureños. “Ganar es cuestión de suerte, y esta vez me tocó a mí. Este premio se lo voy a dar a mi esposa como un regalo especial para ella. Invito a todos a que ingresen y se registren, porque Paniplay.com sí cumple”, expresó Antony Martin Yeris, ganador del sorteo Guarito Catracho, durante la entrega oficial del vehículo. Conocé las apuestas deportivas y promociones activas Además, señalaron que este tipo de actividades forman parte de una estrategia constante para seguir fortaleciendo el vínculo con los hondureños, manteniendo una plataforma confiable, segura y con beneficios reales para todos los usuarios del país y respaldados por Lotería Nacional de Honduras. “Una vez más demostramos que en Paniplay se premia la confianza de nuestros usuarios. En esta ocasión, el ganador fue del municipio Jardines del Valle, en San Pedro Sula, Cortés, lo que nos permite invitar a nuestros clientes en todo el país a participar de nuestras campañas, sin importar dónde se encuentren. Este 2026 viene cargado de premios y grandes sorpresas”, mencionó Audy Molina, organizador del evento y Relacionador Público de Paniplay. Descubrí cómo participar y recargar en la plataforma