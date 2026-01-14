Paniplay entregó carro nuevo y proyecta un 2026 cargado de premios

<b>Tegucigalpa, Honduras-.</b> Con un sorteo realizado el 24 de diciembre a través de su plataforma digital, Paniplay.com dio finalización a una de sus promociones más destacadas del año, culminando con la entrega de un vehículo 0 kilómetros y festejando junto a sus clientes.Paniplay.com cerró el año 2025 celebrando a lo grande con la entrega oficial de un Hyundai Sedán i10 AT 0 kilómetros, uno de los premios más esperados de la temporada navideña. El vehículo fue entregado el 27 de diciembre durante un evento especial realizado en Mall Premier de Tegucigalpa, reforzando el compromiso de la plataforma con procesos transparentes, confiables y con la credibilidad que caracteriza a la marca.Además, esta activación marcó el cierre de la promoción Guarito Catracho Sobre Ruedas, una iniciativa que permitió a nuevos y actuales usuarios participar durante toda la temporada con sus depósitos en la plataforma. Durante la campaña, Paniplay.com, otorgó giros gratis de casino, bonos y jugadas deportivas, reforzando su compromiso de premiar la fidelidad de sus usuarios.<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://paniplay.com/registro" target="_blank">Registrate en Paniplay</a>