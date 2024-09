Mauricio Dubón tras salir campeón de división con los Astros de Houston: “Nadie daba un peso por nosotros”

Otro año más en esta situación ¿qué lo hace diferente?

”Todo el mundo sabe como comenzamos el año, 7-19, nadie lo ha hecho en 100 años y poder hacerlo es algo muy increíble. Ahí es donde se ve el equipo que tenemos y la responsabilidad que existe. Desde mayo le estamos haciendo huevos en partidos importantes y logramos poder ganar esto. Es algo de que Dios está acargo”.

¿Cómo fue este año de Mauricio Dubón?

”El de más aprendizaje, tratando de jugar primera, tercera. Esto me ayudó más como jugador y como pelotero y gracias a Dios las cosas pasan por algo”.

¿Qué te mantiene los pies sobre la tierra?



”Es difícil, este juego no es donde uno puede estar muy alto porque te los baja. Yo creo que es más la gente que tengo a mí alrededor, mi familia, mi esposa, que me ayuda a no subirme y no bajarme mucho”.