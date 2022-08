¡Regresa la emoción! La Liga de Béisbol Menor Metropolitana de Honduras reanuda su actividad luego de dos años de ausencia

Las organizaciones, han hecho todo lo posible para que los jóvenes puedan volver a disfrutar de los partidos de los chicos. Su inicio será el día de mañana con dos partidos, uno en Tegucigalpa y el otro en Choluteca.

El primer encuentro será entre Gigantes vs Gallitos en el campo de Gigantes por la categoría pre infantil a las 8:30 am y seguido a las 10:00 am, infantil.

Simultáneamente, en Choluteca jugarán ambas categorías los equipos de Fuerza Aérea y ATUS.