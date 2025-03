Rolando Palacios, exvelocista hondureño, habla de su nueva vida en Estados Unidos y de la falta de apoyo en el atletismo

Al principio me sentí raro, dije -qué estoy haciendo acá, esto no es mi vida- pero aquí estoy, estoy bien cada día.

Fue después de los Juegos Olímpicos, lastimosamente me sentí muy mal cuando fui, corrí mal, quedé en séptimo lugar en la categoría de 100 metros, ya sentía que no podía más, eso me deprimió. Me sentí decaído, después de Brasil me vine a Estados Unidos con buen estatus migratorio (legal) gracias al deporte, seguí entrenando, pero lastimosamente sentí que no podía más. Me retiré joven, creo que pude jugar una olimpiada más, pero ya no podía, mi vida cambió rotundamente, empecé a trabajar entrenando niños. Los cambios son buenos, hoy estoy bien.

Después de ti no ha salido otro Rolando Palacios...

De lo momento no hay porque no se han podido reclutar jóvenes de la costa, sabemos que allí están los talentos en atletismos, lucha... no ha vuelto a hacer el programa de ‘Centro de Iniciación Deportiva’ que fue donde yo me formé, hicieron pruebas en Sambo Creek. Lastimosamente con los Gobiernos no se puede, pero espero que algún día lo puedan hacer. Yo estoy fuera, pero gustaría para motivar a muchos jóvenes que sean de bien, caminen en el estudio y deporte.

Tu fuiste parte de una generación que se apoyó el deporte...

Fue muy apoyada, la mejor etapa. A mí me fueron a traer de la comunidad de Sambo Creek y gracias a Dios destaqué. Lastimosamente se necesita mucho dinero para que se vuelva a hacer eso. Ahora en la Villa Olímpica no hay ningún muchacho de atletismo, el único que ha destacado es Kevin Mejía (Lucha). Se rompió el lazo. Honduras será así porque no se enfocan en el área de deporte, me gustaría estar en el Comité Olímpico, pero no puedo porque ya estoy aquí. Viajo a Honduras y no puedo ir a ver los atletas. Si salió Rolando Palacios puede salir otro mejor que yo, sí se puede, pero no hay visión ni ambición para hacer las cosas.

¿Sientes pena o frustración por esta situación?

Sí, claro. Me siento mal porque no se da el apoyo. Son miles de jóvenes que están perdidos en las comunidades, hay mucho talento que se pierden en el vicio o quieren emigrar a los Estados Unidos. La gente tiene hambre y ganas de superarse, yo me siento indignado porque no se pudo seguir con el Centro de Iniciación Deportiva. Me siento mal, pero no puedo hacer nada, eso lo debe hacer el Gobierno.

¿Con qué te quedas de tu carrera?

Me quedo con la gran historia que fui a los Juegos Olímpicos de China y Brasil. No olvido lo que he hecho y me siento bien, pero me gustaría que las Federaciones y Comité Olímpico siguiera el mismo camino.

Hubo un tiempo que te lanzaste de diputado, ¿cuál era tu propósito?

No lo hice por dinero, sino para ayudar al deporte nacional, pero no se pudo. Me tuve que venir a los Estados Unidos, hoy soy ciudadano americano, estoy luchando en un país que vale la pena.

Lastimosamente no lograste tu propósito.

Eso fue lo que más quise, me empapé para poder legislar, pero no se pudo. Quisiera que los que están en legislando en el deporte puedan motivar a los jóvenes, que hagan un centro deportivo en varios lados, Trujillo, La Ceiba, Tela... veo jóvenes de 14 y 15 años queriendo luchar, pero no tienen el apoyo.

Hoy como instructor ves las cosas de otra manera...

Me dieron esa oportunidad y sigo trabajando en eso. Le doy clases a los jóvenes en una escuela. Acá estoy formando jóvenes que no debería, lo debería hacer en mi país, pero lo estoy haciendo aquí. En Honduras no me dieron el apoyo que necesitaba; aquí no tienen el talento que tenemos en Honduras.

Imagínate, no hay tanto talento, pero sí tienen el apoyo a diferencia de Honduras

Ellos tienen todo lo necesario. En Honduras se puede, no digo que construyan una gran pista en la costa, pero sí un centro deportivo para que una vez que los niños salgan de la escuela se les pueda facilitar un plato de comida. Créeme que muchos niños irían, así como aquí los jóvenes tienen hambre (de destacar), en Honduras también, pero aquí hay más facilidades.