Teófimo López sorprende antes de pelear y habla de su divorcio: “Mi exesposa se quedará con la mitad de mi dinero”

López dijo a Punsh Drunk Boxing que está en medio del proceso de divorcio y no ve a Cynthia López y a su hijo desde diciembre, cuando peleó en el Madison Square Garden contra Sandor Martín.

“Ha habido muchos problemas personales. Eso juega un papel importante a medida que subes de rango y eres un peleador de primer nivel. Muchas cosas que la gente realmente no sabe, como en este momento, solo una pequeña idea: mi exesposa solicitó el divorcio”, suelta.

Además, López confesó que no ha visto a su hijo: “A veces es difícil. Porque ella me menosprecia frente a todo el mundo al no dejarme ver a mi hijo, o nuestro hijo, debo decir que son cosas realmente que pesan. Estoy haciendo todo por mi hijo”.

Y añadió: “Estoy haciendo esto para la nueva generación del boxeo. Entonces, cuando esas cosas entren en juego en ese momento, por supuesto que me sentiré muy decepcionado. Pero estoy aprendiendo de todo. Así es la vida”.

“Esta es mi tercera pelea en 140, me enfrento al capo de la división, Josh Taylor”, continuó López. “Apuntamos a lo imposible. Una vez que comencemos a hacerlo, todos simplemente volverán a hacerlo”.