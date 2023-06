Teófimo López previo al duelo contra Josh Taylor: “No le tengo miedo a nadie, yo poseo un corazón de campeón”

El boxeador hondureño Teófimo López se alista para su próxima pelea en la Gran Manzana. El próximo 10 de junio se enfrentará a Josh Taylor por el título de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). En una charla exclusiva con DIEZ, el pugilista habló del reto que tiene para volver nuevamente a colgarse un cinturón. “No es nada para mí porque cuando peleé contra Lomachenko mira lo que pasó. Cuando la gente cree que hay alguien que me pueda ganar fácil, no es así”, comentó el boxeador catracho.



Teófimo no le respondió a Josh, quien lo atacó de forma personal. "Yo me concentro en los puños, que es lo más importante. Quiero el 10 de junio la pelea solo campeón. "Para mí, para los hondureños y para toda Latinoamérica", dijo. López ha peleado contra los mejores en las 135 libras, algo que sin duda lo hace sentirse orgulloso. "Yo estoy peleando con gente que es dura, tiene fuerza y tienen pegada; además, son campeones. No sé por qué el mundo del boxeo habla así, que se enfoca en gente que no vale y lo ponen más alto. Mi boxeo es diferente, cuando peleas contra el mejor y ganas, eres el más grande; pero ahora no es así", afirmó.

Algunos boxeadores no quieren pelear contra Teófimo porque no se sienten en el nivel, como el caso de Bryan García. Sin embargo, López dio su punto de vista. “Ellos me conocen desde los 12 años que peleo en Estados Unidos. Ellos conocen mi talento, no quieren una pelea contra Teófimo porque saben lo que pasa. Miren lo que pasó con Lomachenko, y con eso es un poco más difícil, porque muchos solo quieren la fama y no pelear”, reconoció.