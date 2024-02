Terence Crawford se burla de Teófimo López y le responde tras desafiarlo: “Está loco, trata de usar mi nombre para ascender”

Terence Crawford , que estaba siguiendo la pelea de López , no tardó en responderle a través de sus redes sociales. “¿Peso intermedio? ¿Qué? Este tipo está loco, pero sabe lo que hace. Sólo está tratando de usar mi nombre para ascender”, dijo el actual campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo (WBO).

López no pudo contener las emoción al revalidar su cinturón y Terence dijo: “Recibió un regalo y lo sabe, por eso llora”.

Crawford considera que a ‘The Takeover’ le regalaron la victoria sobre Ortiz . “Habló toda esa mie*** sobre mí y perdió. Como le dije, céntrate en con quién luchas, no en mí. Teófimo López de vuelta a la mesa de dibujo, te vuelves tonto”.

Para cerrar, el norteamericano de 36 años defendió el estilo de Ortiz en su enfrentamiento con Teófimo. “¡La gente debe entender que el juego se llama “BOXEO” y no “LUCHA”! ¡Golpea y no te golpeen! Pero supongo que muchos de ustedes no saben lo que eso significa, porque cuando ven a un luchador boxeando lo primero que dicen es que está corriendo”.