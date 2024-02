Andy Nájar revela la verdadera razón por la que fichó por Olimpia y sus cuentas pendientes en el fútbol

Nájar está de vuelta en Honduras después de muchos años, pues se fue a los Estados Unidos cuando solo era un niño, y al estar de regreso se siente “feliz, siempre he dicho que me gusta venir a Honduras, más ahora que me toca vivir nuevamente desde que me fui de pequeño. Siempre trato de adaptarme adónde sea y disfruto. Veo que el fútbol de aquí ha ido mejorando y esperamos que así siga”.

¿Es Olimpia como lo imaginaste?, le consultaron a Andy, quien respondió: “He estado en otros clubes afuera, todo es diferente, pero uno como jugador debe adaptarse a las cosas que hay y no hay. Como les digo, yo no tengo ningún problema, en el extranjero hay cosas que aquí no, pero debemos adaptarnos”.

Respecto a la racha de 36 partidos imbatidos, comentó: “Es fácil querer llegar a ser invicto, pero lo difícil es mantenerse. Lo de los equipos ahora es quitarle el invicto a Olimpia. Si anoto, lo celebraré con la afición, que para mí son la mejor de Honduras”.