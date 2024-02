Teófimo López: “Ninguno quiere pelear conmigo; estoy aquí, tengo hambre, soy joven y bonito”

Durante los 12 asaltos, Teófimo López no pudo superar a un Jamaine Ortiz que prácticamente se movió por todo el cuadrilátero, aunque la sorpresa llegó por parte de los jueces tras consagrar a ‘The Takeover’ por decisión unánime. El pugilista de sangre hondureña revalidó el título mundial del peso superligero del boxeo.

Una vez finalizado el combate y mantener un cruce con el luchador Keyshawn Davis que estaba presenciando la pelea, López tomó el micrófono de ESPN para desahogarse.

Un sector del público estaba abucheando a Teófimo ya que consideraban que Ortiz debía ser el ganador pese a su estilo de lucha, algo que criticó el catracho y pidió que ese tipo de peleadores no tienen que existir.

“Sí, sí, sí, pueden abuchear todo lo que quieran, relájense, no podemos ni por un segundo reclamar a esta personas y a estos luchadores que no quieren venir a pelear. Si no estás listo para esta vida, sal de mi deporte. Soy un campeón, sufro por esto, sudo por esto y lloro por esto...”, expresó López ante los espectadores.