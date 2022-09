34 peleadores internacionales se citaron en el Ultimate Combat Challenge de Tegucigalpa en un torneo MMA

El UCC 55 presentó a 34 luchadores de este maravilloso deporte y los peleadores pertenecían a países de Honduras, Panamá, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Bosnia entre otros países.

Uno de los peleadores profesionales de Costa Rica dijo estar muy agradecido por el recibimiento que se le brindo en Honduras y opinó sobre las peleas.

“Es mi primera vez en este bonito país y espero que no sea la última, la gente me ha recibido de una gran manera. Vengo preparándome fuerte para mi pelea, la mía es la coestelar y la espero con muchas ansias. Estás es una de las mejores carteleras que he visto en Honduras, ya que hay muy buenos peleadores y espero una bien show para la gente”, declaró Jordy Canelo.