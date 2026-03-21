Estadisticas de ligas
Mundial 2026
Champions League
Centroamérica
No Todo es Futbol
Segunda División
Torneo de Reservas
MLS
Futbol Mexicano
Fútbol femenino
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Hondubet
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Portada Digital
Domingo de locura
Descargar Aquí
Mas Portadas
¡Los meros tatas del deporte!
¡Cuartos de final de infarto en la Champions League!
Real Madrid: a cuartos sin despeinarse
"El futbolista hondureño podría ser top si cuida sus hábitos"
Valverde destroza al Manchester City
Marathón anuncia millonaria inversión en palcos del Yankel
"No he venido para convencer a los escépticos"
¡Triunfo del Monstruo con polémica!
La H se la juega con un español
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
Arbeloa revela el estado de Mbappé y dice a todo el Real Madrid lo que pasa con Courtois para la Champions League
Videos
¡Bálsamo maquilero! CD Choloma, con gol in extremis de Leider Anaya, noquea a la UPNFM y muestra tintes desalvación
Videos
Argentina celebra nuevo título: "Somos bicampeones de la Finalissima, España no se presentó..."
Videos
Jamir Maldonado, lesiones, miedo al volver y crítica al calendario: “Cinco partidos en un mes es complicado”
Videos
¡En la última jugada! Tigres hace remontada histórica a Cincinnati y se clasifica a cuartos de final
Videos
Edrick Menjívar confiesa por qué no firmó con Motagua, su regreso a la H y explota: "Todos los jugadores perdemos tiempo"
Videos
Raúl Cáceres ataca a la liga por jugar en Semana Santa y a la afición del Excelsior: "Son los únicos del mundo que gritan en contra"
Videos
Javier López, DT de Motagua, tras el triunfo contra Platense: "A veces también es bueno ganar sufriendo"
Videos
Motagua derrota a Platense con gol de Jhon Kléber y recupera el liderato con invicto incluido en 13 jornadas
Videos
Director deportivo de Inter Bogotá adelanta que ficharían a más futbolistas de Honduras
Videos
Los DESCARTADOS Por Francisco Molina En La Primera Convocatoria De Honduras1
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
Olimpia
Edrick Menjívar revela la razón por la que no fichó por Peñarol y el altercado que tuvo con Carlos Prono: "Ya no tenemos relación"
Costa Rica
La polémica hijastra de Keylor Navas le envió este mensaje y el motivo por el que la atacan: "Me da cólera"
MANO DURA
Cae otro jugador: el tremendo castigo que le puso Alajuelense a Alejandro Bran tras escándalo que sacudió a toda Costa Rica
EN FOTOS
El héroe de Motagua ante Platense, error arbitral que no aprovechó el Ciclón y las bellas chicas en el Excélsior