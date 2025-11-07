La culpa no es de ustedes

Estadisticas de ligas
Mundialistas 5 estrellas en la Copa del Mundo Sub-17 Qatar 2025
Copa Centroamericana: Olimpia también dio mucha pena en la tanda de penales y fue eliminado
Dinastía de oro: Keyrol, Dereck y Keyvan, las tres grandes promesas hijos de Maynor Figueroa
Copa Centroamericana: Real España se elimina solo en la tanda de penales
Motagua fracasa y también se queda fuera de la Champions de Concacaf
Vinicius Júnior incendia el Real Madrid
Real Madrid vs Barcelona: Batalla mundial en el Bernabéu
Copa Centroamericana: Olimpia hizo temblar al Alajuelense y saca un punto de oro en Costa Rica
Copa Centroamericana: Real España patina en el Morazán y Xelajú le roba un empate de oro
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
Así fue el segundo entrenamiento de la Selección de Honduras previo al juego contra Nicaragua
Videos
Rueda pide no agrandar a Kervin, defiende a la Sub-17 de Honduras y su categórica respuesta al "Fantasma": "No hay que desgastarnos"
Videos
Al descubierto la millonaria cláusula de Kervin Arriaga: el máximo accionista del Levante lo revela
Videos
Honduras cae de forma HUMILLANTE contra Zambia en el Mundial Sub-17
Videos
¡Zambia celebró! Honduras vuelve a sufrir otra goleada en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025
Videos
Así fue el primer día de entrenamiento de Honduras previo a la fecha FIFA
Videos
De la Fuente habló sobre la vuelta de Lamine a la selección de España y lo que dijo de Flick: "Su entrenador ha dicho..."
Videos
La pregunta sobre Kervin Arriaga que fastidió al técnico del Levante: "Si a LaLiga le parece bien, pues a mí también"
Videos
Clinton Bennett y el sacrificio para dejar su barrio en Roatán hasta llegar a Olimpia: "Nunca pensé que iba a salir de mi isla"
Videos
"Machuca" Ramírez: "Yo vengo a aportarle a la Selección en lo que se me necesita y lo que me pida el profe"
Videos
Gerente de la Selección de Honduras confirma agenda de La H en Nicaragua, caravana de hondureños y sorprende con Rigo Rivas
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
reacciones
"La piñata del Mundial" y "un fracaso; se terminó el sueño": Honduras encaja otra goleada en Qatar y esto dice la prensa
fotos
El Camp Nou regresa tras 893 días y la fiesta que vivió el Barcelona con su afición: "Se me escaparon las lágrimas"
INESPERADO
Real Madrid se harta de Vinicius y lo pone en venta: gigante de Europa lo quiere fichar y ya saben lo que tienen que pagar
EN FOTOS
Alerta en la Selección de Honduras con baja en el primer entreno, rostros nuevos de La H y lo que pasó con "Yío" Puerto