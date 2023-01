Diego Vázquez habla de fogueos previo a Nations League, del tema de Edwin Rodríguez y el jugador del Ascenso que le gustó

Diego Vázquez, seleccionador argentino de Honduras, estuvo como invitado de lujo en el quinto aniversario de DIEZ-TV y ahí aprovechó para hacer un repaso de su gestión al mando de la escuadra nacional. El técnico sudamericano, que ya cuenta con pasaporte hondureño, fue claro al aducir que va paso a paso con la ‘H’, que de momento las sensaciones son positivas y que continúa trabajando para el mejoramiento de la misma. “Tenemos dos microciclos en febrero, haremos uno del 6 al 8 y otro del 20 al 22 y después viene la fecha FIFA de marzo que es del 20 al 30, eso es lo inmediato, y la Copa Oro que falta un poquito, y por qué no ilusionarse con entrar al Final Four pero primero asegurar el cupo en la Copa Oro y después el otro paso”, dijo en su primera intervención. “Hay posibilidades de un amistoso el 24 (marzo) pero todavía no se sabe. Canadá todavía no da la sede, entiendo que tienen hasta el 28 (enero), porque tienen que dar la sede ya que uno trabaja en base a eso, por el clima y algunos detalles más”, dijo. Diego hizo un resumen corto de lo que miró de Canadá en el Mundial de Qatar 2022. Asegura que hizo el mismo trabajo que venía haciendo y que de cara al próximo enfrentamiento entre ellos, habría un par de cambios en la selección canadiense.

“Canadá no varió mucho del equipo que enfrentamos aquí en San Pedro Sula, jugaron los mismos futbolistas y con el mismo sistema, cambió un poco al final del Mundial que no les fue bien, cambió creo que con Marruecos un poquito, pero en general no creo que cambie mucho porque por lo general les ha ido bien. Quizá hayan algunos cambios con su capitán y su arquero por el tema generacional, quizá, ojo, no sé”, comentó. - Buenas sensaciones con Honduras - Diego Vázquez nunca al meollo en el que se metió al dirigir a Honduras, pero aduce que van bien, que el grupo de futbolistas que ha dirigido le ha respondido con responsabilidad. “Tenes que tener en cuenta de dónde venimos, la selección que agarramos, tenemos seis meses y poco tiempo y si bien seis meses puede ser un tiempo prudencial en un equipo pero no en una selección por el tiempo que tenes a los jugadores y los partidos que hemos jugado. Uno de enfermo debe comenzar de a poquito, pararte en la cama, sentarte y después comenzar a correr pero creo que esos pasitos los vamos dando, pero ya exigir no me parece, tenemos que ser realistas”, explica. “La realidad te dicta lo que fue, octavo lugar, con un gol y cuatro puntos, una selección que nadie la quería agarrar, un fierro caliente, todos hablaban que nos iban a golear, ganamos a Curazao en Curazao después el partido que perdimos acá no se cuenta por las condiciones que pasamos, dormimos dos noches en el piso en el aeropuerto, demasiado el esfuerzo que hicieron los jugadores de presentarse dos horas antes del partido”, dijo de forma tajante. Sobre la combinación de experiencia y juventud que tiene en la ‘H’, dijo. “Siempre es importante tener un mix y hacer un equilibrio con los locales. Los legionarios deben tratar de jugar, ser importantes en sus equipos y cuando vienen tener ese rol de importancia en la selección. Los chicos que hemos llamado han tenido ese compromiso, la verdad que ninguna queja, agradecimiento nada más con ellos”. Edwin Rodríguez es el tema del momento en Honduras. El jugador no ha tenido el tiempo de juego querido en el Aris de Grecia y quiso regresarse a la Liga Nacional con el Olimpia, pero el club le pidió que respetara su contrato.

“Hablé con él antes de la gira, lo quisimos llevar allá porque estábamos en Europa, pero justo iba al banco al próximo partido y tenía posibilidad de entrar, entonces no se dio; del último tema no, no lo sé porque es algo periodístico, seguro después vamos a hablar y ver cuál es la realidad, pero eso pasa por la autonomía del jugador. Uno necesita que el jugador esté jugando pero tenemos que ser equilibrados”, afirmó. ¿Habrá otro Paco Martínez?, le consultaron los panelistas de DIEZ. “Tenemos un claro ejemplo que no es la liga. Criticaron a Paco Martínez sin verlo jugar, yo lo fui a ver, vi la final Puma-Roma, fue figura, lo llevé a un microciclo y luego lo contrató Marathón y ha tenido buena evolución que ya es mérito de él, fue figura en un clásico pero no era un jugador que desentonaba”. “Aquí en nuestro medio tenemos 10 equipos y cuando llamamos a uno de segunda o de tercera ya no sirve, entonces ¿qué hacemos? la cantidad de jugadores no es mucha, tenemos que abrir un poquito. Pasa que la gente se confunde cuando hacemos microciclo y dicen ‘llamó a ‘Paco’ Martínez y se va a convertir en figura y en Messi y hará 20 goles’, eso hace ver la gente, tampoco eso. Esperemos que siga creciendo”. ”Pueda ser (que haya otra sorpresa), fui a ver Meluca-Parrillas One, vi varios partidos de segunda, después miré el equipo que juega en Cantarranas contra Juticalpa y ahí justamente el chico que contrató UPN lo vi, hizo un gol (Luis Cerna) le dicen kawama, lo miré, y tratamos de abarcar todo para estar, porque ese es nuestro trabajo. Muchas veces estoy en la cancha y no me sacan, a la próxima pediré las fotos para que vean que acá estoy (risas) pero no es mi estilo. Siempre dirán cosas”, sorprendió.

