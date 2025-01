La contundente decisión que tomó Atlético Sanjuaneño con el futbolista que se fue a los golpes con el árbitro: “Pedimos perdón”

El juez del partido no dudó en pitar la falta a favor de Juventus FC , y Flores expresó su molestia al considerar que no era infracción. Sin embargo, el jugador del conjunto de Roatán reaccionó pegándole una cachetada al camiseta 11 del Atlético Sanjuaneño .

En bronca terminó el amistoso entre Atlético Sanjuaneño vs Juventus de Roatán, previo al inicio del torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Ascenso de Honduras.

Ya está separado, ya lo separamos, no forma parte por esa situación, hay situaciones que se salen de las manos, uno debe ser responsable y aceptar que esto es algo que es público, muchas personas nos están observando, trasciende eso a muchos lugares, si trasciende más tiempo a nosotros nos podría perjudicar, más allá sin que sea un partido reglamentario de la Liga Nacional, porque nos generaría una multa, un jugador menos que ya no pueda participar todo el torneo o depende lo que la Comisión de Disciplina determine.

Nos perjudica a todos, porque la afición no se lleva un buen concepto, mucho menos los equipos que nos visitan, nosotros tenemos que ser sabios, ya días venimos observando el carácter y la forma de comportarse del jugador, nosotros habíamos tratado una manera de que cambiara.

Un día después de la pelea, DIEZ conoció que el Atlético Sanjuaneño tomó la determinación de separar al futbolista Santos Flores. Marcos Acosta, presidente del Atlético Sanjuaneño, lamentó lo sucedido con el accionar del jugador que no sigue en el club. También le pidió disculpas al réferi, a los aficionados y a la Comisión de Arbitraje.

Posteriormente, el camiseta 11 no se quedó de brazos cruzados y le respondió con otro golpe al árbitro, desatándose un zafarrancho entre ambos al minuto 34 de la segunda parte del juego amistoso.

Palabras para el árbitro

Es un ser humano, él como persona no está sujeto a soportar. A nosotros nos da pena, esto se hizo viral, lo han observado en varias partes del mundo, pedirles perdón por lo sucedido, perdón a la filial de árbitros porque no estamos de acuerdo en eso, por esa razón separamos al chico, en vista de ser solidarios con la filial, nos da mucha pena, no es conveniente en ninguna parte. Esto es para divertirnos, debería de ser una fiesta para todo aquel que llegue al estadio, lo condenamos.

¿Flores tenía contrato?

Como en todos los torneos firmamos un contrato nuevo, el de ahorita no lo había firmado para el torneo Clausura, porque lo estamos organizando, es un jugador que ya tenía varias temporadas con nosotros.