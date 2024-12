Raúl Cáceres, DT de Platense, atizó contra los árbitros de la final de ida ante CD Choloma: “hay incidencias en el partido”

Tras finalizar el partido Raúl Cáceres técnico de Platense manifestó su inconformidad contra el joven central José Valladares y su asistentes aduciendo que no debió conceder la segunda anotación de Choloma por posible posición adelantada.

Al Tiburón le invalidaron un gol en los últimos minutos y para el entrenador Raúl Cáceres se sintió perjudicado e intimidado por parte de los silbantes.

CONFERENCIA DE PRENSA DE RAÚL CÁCERES

“No me gusta hablar de estos temas, pero aquí hay que mencionarlas, no estoy defendiendo tampoco el resultado, hay un justo ganador, pero cosas agregadas que dejan mucho que desear” inició diciendo el técnico de los selacios.

¿Cosas extracancha perjudicaron a Platense?

Usted lo vio, me gustaría que como periodistas objetivos lo nombren y lo vean, revisen el partido ¿Por qué la anulación de ese gol y por qué la no la sanción del penal?

El 2-0 es el resultado más mentiroso ¿Puede Platense hacer la hombrada?

No tengo ninguna duda que tenemos la capacidad, sabíamos como llegábamos a este partido con una presión tremenda, un golpe anímico, ahora sacar el partido allá en Choloma.

¿Por qué tan tarde los cambios cuando tenía el partido cuesta arriba?

Porque así lo da el fútbol, uno tiene que ir a analizar el partido como va, en cuestión de tres o cuatro minutos nos hacen los dos goles, aparentemente no moví el equipo, no el equipo está jugando bien, estamos llegando, faltan unos ajustes ofensivos, pero nunca creí que tendríamos esa debilidad defensiva por eso nos hacen los goles pero los cambios llegan en el momento oportuno, no voy a poner a Pedro para quitar a Juan hay que analizar en que momento, hay que hacer un equilibrio que el jugador que va a entrar pueda hacer la labor ofensiva y defensiva a la vez.

¿Le pedirá a la directiva de Platense que investigue lo sucedido con el arbitraje?

No quiero llegar a eso, lo que digo es hay que opinar, hay un resultado de 2-0 y hay incidencias en el partido ¿Por qué me dejan hablar a mí? hay que tener valor de hablar de estos temas. No me gusta enfocarme en esto, estamos derrotados, pero hay cosas en el partido que me dejan mucho que pensar.

¿Se siente perjudicado por el arbitraje?

Sí ¿Por que anuló ese gol? y lo otro porque no pitó penal a favor nuestro, me llama la atención, son jugadas que existieron, hay un manejo que no me gusta del cuarto arbitro y el línea hay un manejo de frases, lamentablemente no soy sinvergüenza para andar grabando cosas, pero ellos saben como se manejaron ante el cuerpo técnico nuestro.

¿En qué momento sintió que los perjudicaron?

Cuando ya dejaron de pitar las jugadas, allí me extrañó porque obviamente hacen reaccionar a tu equipo, al final reaccionaron y ellos se fueron encima de nosotros al final hasta amenazante lo intimidan al cuerpo técnico, a mí no.