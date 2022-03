Comisión de Arbitraje se niega a dirigir en la Liga de Ascenso y dan plazo para que presenten plan de seguridad

“Es algo que preocupa al gremio arbitral por lo que sucedió el pasado fin de semana en la cancha de estadio Argelio Sabillón de Santa Bárbara, donde un árbitro asistente fue agredido por un aficionado y creo que debemos tomar cartas en el asunto y no dejar esto desapercibido”, indicó Óscar Velásquez , presidente de la Comisión de Arbitraje.

La Comisión Nacional de Arbitraje no quiere pasar más problemas con sus agremiados en las diferentes canchas de la Segunda División de Honduras, donde se ha puesto en riesgo su integridad.

Y explica. “Llegamos al acuerdo que se suspendiera la jornada de la Liga de Ascenso y dentro de 48 horas nos presenten un plan para tener una mayor seguridad en los estadios”.

Por su parte, Joel Sandoval, presidente de la Liga de Asenso, no escondió la preocupación que existe por los incidentes que se han dado en la Liga de Ascenso.

“Ellos están solicitando más miembros de seguridad y que no ingresen aficionados, luego de lo que sucedió en Santa Bárbara y San Pedro Sula. Esperemos que esto nos llame a reflexión como equipos”.

El presidente del Juticalpa y la Liga de Ascenso no escondió su incomodidad por la determinación tomada por la Comisión de Arbitraje. “Sabemos que esta determinación no les gustará a los equipos, no nos gustó a nosotros”.