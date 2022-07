El “Dembelé” hondureño: La historia del joven que vende cervezas en los estadios, pero que sueña con ser futbolista profesional

“Él me decía que le buscara a la vida. Mi padre vendía bebidas en el estadio, él falleció y yo me quedé con eso, de allí me sostengo; era mi mejor amigo, lo extraño mucho”, remembra Cristhian Bermúdez.

Sobre su apodo manifestó que trabaja desde los 11 años en el estadio y que “en una ocasión que andaba la camisa del Dembelé del Barcelona, salí en Diario DIEZ -y dijeron que él (futbolista de Barcelona) se había venido acá de vacaciones”.

El ‘Dembelé hondureño le apuesta al fútbol para darle un giro a su vida a sus 18 años de edad tras encontrar una oportunidad en el San Juan de la Liga de Ascenso tras hacer sus pininos en “García Sports Management” (Academia de San Pedro Sula) y aunque lleva el apodo del campeón del Mundo con Francia, se desempeña como contención.

“Me ilusiona porque es una bonita experiencia que uno vive, son momentos que uno no se espera, pero trabaja día a día”, dice.

Y agrega: “El estudio casi no me gusta, pero es una parte básica como persona porque el fútbol no es para siempre. Si se da la oportunidad de hacer lo que queremos alcanzar y se logra, gracias a Dios”.