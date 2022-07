César Merino, el barbero de Antony “Choco” Lozano y las estrellas de la Liga de España

Con el objetivo de poder sacar adelante a su familia y dejar atrás la falta de oportunidades y transformar sus vidas, muchos latinos deciden dejar sus países y marcharse hacia otras latitudes con la esperanza de poder encontrar el éxito y la estabilidad que necesitan para sobrevivir en el día y tener una fuente de sustento para sus seres queridos. Así narraron en España el gol de Lozano que salvó al Cádiz del descenso Esa es la historia de César Merino, quien hace tres años con el dolor que significa despedirse de sus seres más cercanos tuvo que dejar atrás su natal San Miguel en El Salvador y marcharse a la mediterránea Valencia, España, ciudad en donde esperaba poder ganarse la vida haciendo el arte que tanto disfruta: la barbería. Motivado por hacer sentir orgullosos a sus familiares y con la esperanza de encontrar un mejor futuro, Merino emprendió lo que él llama “El Sueño Europeo” y a las pocas horas de pisar suelo español su vida cambiaría por medio de lo que tanto le apasiona, oficio que inició desde muy joven gracias a su padre en El Salvador. La historia de César como barbero comenzaría a escribirse gracias a Brooklyn Barbershop, una destacada peluquería de Valencia en donde el salvadoreño sobresalió. Al establecimiento asisten muchos clientes, siendo muchos de ellos hondureños, con quienes ha tenido la oportunidad de convivir y recordar con mucha nostalgia ambos países hermanos centroamericanos. Con el paso del tiempo dentro de la barbería en la ciudad del Mediterráneo, el cuscatleco comenzó a ganarse el cariño y la confianza de los clientes gracias a su habilidad de hacer de su visita un momento inolvidable, en donde por un instante pueden dejar a un lado las ocurrencias del día a día, pero sobre todo por el arte que hace con las máquinas y las tijeras en sus cabelleras. Una cadena de recomendaciones El éxito de César Merino en la barbería fue tal que aprovechó la fama de la peluquería para mandarle mensajes a futbolistas de LaLiga para cortarles su pelo. “Se me han abierto muchas puertas porque la barbería es reconocida, también vienen otros futbolistas, y ahí es donde empiezo a mandarle mensajes a los jugadores”, comenzó describiendo con mucha emoción en su rostro a Grupo OPSA. Todo cambiaría el día que el salvadoreño le escribió a Thierry Correia, jugador portugués del Valencia, quien al instante respondió su mensaje aceptando su invitación. Luego de que el futbolista visitara a César en Brooklyn Barbershop inició una impresionante cadena de recomendaciones gracias al gran trabajo hecho por el peluquero. A partir de ese momento el resto es historia.

“Empecé mandándole mensajes a Thierry Correia, jugador del Valencia. Yo pensaba que no me iba a contestar, pero me respondió y vio mi perfil y decidió cortarse el pelo conmigo, le gustó mi trabajo, siguió visitándome y yo seguí insistiéndole que me recomendara hasta que él lo hizo. Fue como una cadena, recomendación tras recomendación y todo ha sido así, por recomendación y la gracia de Dios fue posible”, recordó Merino. Luego de esa visita de Correia, diferentes jugadores de los equipos de la comunidad valenciana comenzaron a buscar exclusivamente a Merino, quien a pulso terminó ganándose el título de las figuras de LaLiga, hasta el punto de emprender viajes a ciudades cercanas e incluso acudir a los hoteles de concentración para cortarle el pelo a varios futbolistas. El barbero de Antony “Choco” Lozano En palabras de César, la barbería le ha abierto muchas puertas, permitiéndole conocer a muchos futbolistas, entre ellos el hondureño Antony “Choco” Lozano, por quien mostró mucho cariño, respeto y admiración. Choco Lozano se destapa en pretemporada y marca con el Cádiz “Antony Lozano es una persona espectacular, a parte de la humildad que tiene, el chico es talentoso, es una excelente persona”, comentó a la vez que resaltó las virtudes del catracho tanto dentro como fuera de la cancha. César Merino y “El Choco” darían inicio a una relación que ha trascendido más allá de los cortes de pelo luego de que el hondureño visitara a un amigo en Valencia, algo que el peluquero salvadoreño aprovechó para ofrecerle sus servicios de barbería. Desde ese instante Lozano quedaría maravillado con el arte hecho por Merino en su cabellera. “Antony Lozano viaja aquí a Valencia porque tiene amistades y resulta que lo veo en la historia de un amigo y decido escribirle esperando en Dios que me conteste. Le escribo al Choco Lozano, le ofrezco mis servicios de barbería y al instante me responde y quedamos de vernos aquí en la barbería, desde ahí al Choco Lozano lo recorto aquí, lo recorto en su casa, e incluso me ha tocado viajar a recortarlo, pero lo recorto más cuando viene a jugar acá en el hotel de concentración”, narró Merino.

Con poco más de un año de ser uno de sus selectos clientes, Antony Lozano ha compartido interesantes vivencias junto a César Merino, con quien en algunas ocasiones hablan de fútbol, aunque según explicó el cuscatleco, él prefiere hacer que los futbolistas se olviden de lo que pasa en las canchas mientras les corta el pelo. A pesar de ello, fue inevitable que hondureño y salvadoreño platicaran sobre Jorge “Mágico” González, uno de los mayores ídolos en la historia del Cádiz nacido en El Salvador. “Hemos hablado mucho con él y me ha llamado la atención que hizo sobresalir al “Mágico” González, estuvimos hablando sobre el “Mágico”, que es amigo de él y la verdad que me siento muy feliz porque él es un hondureño, el “Mágico” salvadoreño y la verdad que el “Choco” Lozano y el “Mágico” González son figuras emblemáticas del Cádiz, ellos han dado la cara para el Cádiz”, destacó el barbero. Durante la conversación, fue inevitable preguntarle a César sobre el corte favorito del “Choco” Lozano, resaltando que el catracho se ha hecho varios estilos, pero su pelo estilo afro se mantiene. “Él lleva su pelo afro y la verdad que lo ama, llevar su pelo así, lo adora”, indicó el barbero sobre el delantero. No olvida Honduras César Merino señaló que cuando corta el pelo a futbolistas evita hablar sobre fútbol para así darle un escaparate a sus clientes de la rutina del día a día, por lo que cuando “El Choco” Lozano lo visita no faltan las risas por esas conversaciones sobre el origen de las pupusas o la comparación entre comidas típicas, pero también hay espacio para la reflexión y recordar el cariño que sienten por sus países natales. “Él me dice que le gustan las pupusas, pero no me gusta que me diga que las baleadas lo vuelven loco (entre risas), yo le llevo la contraria a él en ese momento de diversión y siempre discutimos sobre la comida, pero al final todos somos hermanos”, describió. Además de los momentos de risa y comparar exquisitos platillos, cuando César y Antony se encuentran también hay tiempo para los consejos y los comentarios de ánimo del uno hacia el otro.

“Cuando él ha estado en la barbería me ha aconsejado mucho, me dice: ‘Merino, tienes que salir adelante, tienes que poner tu propia barbería’. Él me aconseja demostrando que los futbolistas son buenas personas y me gusta mucho la actitud de él, habla muy bien de Honduras y también de El Salvador”, recordó con mucha alegría el salvadoreño. El cariño que “Choco” Lozano siente por Honduras es similar al que siente la comunidad catracha por él en Valencia, según relato César, quien detalló que el sueño de muchos compatriotas que visitan la barbería es poder llevarse una fotografía, un autógrafo o incluso un saludo del delantero del Cádiz. “Yo le he cortado el pelo a muchos hondureños y su sueño es tener una foto con el “Choco”, tener una conversación con él y el “Choco” se ha ganado el cariño porque es muy carismático, cuando él ha venido aquí a la barbería empieza a saludar a todo el mundo, no es creído, es lo que me gusta de él. En nuestros países uno dice que esos jugadores han de ser creídos, que no lo quieren saludar a uno, pero es al revés, acá entran y empiezan a saludar a toda la gente”, resaltó Merino. La relación de César con Lozano es muy buena, hasta el punto que el hondureño ha recomendado sus servicios a sus compañeros del Cádiz y a otros jugadores de LaLiga, haciendo que el nombre del salvadoreño crezca más en España. El barbero de los cracks de LaLiga Cuando emprendió su travesía hacia España, César Merino recordó cuando bromeaba con sus amigos y seres cercanos sobre la posibilidad de cortarle el pelo a futbolistas de una de las mejores ligas del mundo. Sin imaginarlo, esto sería una realidad y el inicio de un camino para cumplir su gran sueño. Luego de su encuentro con Thierry Correia, jugadores de la talla de Lucas Ocampos, Alejandro “Papu” Gómez, Radamel Falcao, Rubén Vezo, Ilaix Moriba, solo por decir algunos nombres, han pasado a formar parte de una selecta lista de clientes.

Lo que César define como un arte, terminó cautivando la atención de grandes futbolistas, de quienes resalta su humildad y carisma, recordando gratos momentos y anécdotas que ha podido vivir gracias a la pasión que tanto ama y en la que dice aspirar a más. “Para mí el corte transforma y cambia, y lo he podido notar porque yo he cortado el pelo a jugadores como Alejandro “Papu” Gómez y él cuando vio el corte me dijo con palabras argentinas: “Eh boludo este corte quedó brutal”, incluso cuando estaba con él le dije que tenía que bailar y empezó a bailar, son tan humildes, son tan carismáticos que trato de que no sean clientes, sino que trato de crear un vínculo de amistad, trato de la manera de relacionar más”, destacó el estilista. Girondins de Bordeaux presenta a Elis en su plantilla para la Ligue 2 “Es una risa hermano, yo trato de estar serio, ellos me preguntan de El Salvador, me preguntan de la cultura de allá y la mayoría habla español, eso es lo bueno, pero cuando toca defenderme con el inglés lo hago”, añadió. César también destacó que esa amistad con los futbolistas le ha permitido conocer diferentes estadios de LaLiga, diciéndose un privilegiado por poder presenciar partidos de una de las mejores ligas del mundo y además pudiendo ver de cerca a su querido Barcelona. Merino reconoció que espera que sus servicios de barbería lleguen a ser del conocimiento de jugadores del Real Madrid y el Barcelona, a quienes sueña con cortarles el pelo algún día. Amor por su trabajo Después de tres años de arduo trabajo y lucha, César Merino está muy satisfecho por hacer su trabajo, en donde ya muchos lo reconocen como el barbero de los futbolistas, algo que reconoce que lo llena de mucho orgullo. “Me siento muy contento porque la gente lo ve con otra perspectiva a uno, a mí me piden entradas, me dicen que le diga a los jugadores que le manden un saludo, que me firmen la camiseta... Ver que me consideran el barbero de los futbolistas me llena de satisfacción”, narró César a la vez que comentó que su familia se siente muy orgullosa por verlo triunfar en España.