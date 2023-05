Se fue un favorito y Juticalpa va por el bicampeonato: Así quedaron los cuartos de final de la Liga de Ascenso de Honduras

Oro Verde, Independiente, CD Inter, Real Juventud, Boca Juniors, Juticalpa, Platense y Génesis consiguieron su pase a la siguiente ronda.

CD Inter y Juticalpa avanzaron gracias a su buen posicionamiento en el Torneo al igualar en el global ante Social Sol y Atlético Júnior, respectivamente. Los de Olancho van en busca del bicampeonato para volver a la Primera División de Honduras de manera directa (Hay que recordar que quedaron campeones en el Apertura 2022-23).

RESULTADOS DE LOS OCTAVOS DE FINAL

Juticalpa vs Atlético Júnior (Global 0-0, Juticalpa avanzó por reglamento tras tener una mejor posición en las vueltas regulares)



Inter vs Social Sol (Global 2-2, CD Inter avanzó por reglamento tras tener una mejor posición en las vueltas regulares)



Génesis vs Lone FC (Global 3-2, avanzó Génesis)



Oro Verde vs Gimnástico (Global 6-5, avanzó Oro Verde)



Platense vs San Juan (Global 6-4, avanzó Platense).



Tela FC vs Real Juventud. (Global 1-2, avanzó Real Juventud)



Boca JRS vs San Rafael. (Global 4-2, avanzó Boca Jrs.)



Pumas vs Independiente. (Global 2-3, avanzó Independiente)